İstanbul için teklifler

Pek çok derdinin yayında İstanbul’un en büyük dertlerinden biri de ‘depreme hazırlanma’ meselesidir. Hiç başkasına kabahat bulmasınlar, şimdiki iktidar bu hususta kesin olarak üzerlerine düşen vazifeyi yerine getirmediler.

1999’daki ‘Marmara Depremi’ sonrasında verilen sözleri hatırlıyoruz. Belki 89 defa, “İstanbul’u yıkıp yeniden yapacağız” demişlerdir. Peki, 20 yıl tek başına iktidarda kalan bir idare bu yapması icap etmez miydi? Aradan bunca zaman geçti ve şimdi yine “İstanbul’u yıkıp yeniden yapacağız’ mealinde vaadlerde bulunuyorlar.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandıracak talep ve beklentilerini açıklamış. Bir kısmını aktarmakta fayda var. İşte teklifler:

“Kentsel dönüşüm sürecinde ‘müktesep hakların korunması’ talebi en başta geliyor.

“Otel, özel hastane, özel okul gibi yapıların tamamını kullanan işletmelerin, dönüşüm aşamasında imar hakkı anlamında mevcut gabari ve inşaat alanlarını muhafaza edebilmeleri dönüşüm sürecinin hayata geçirilebilmesi için çok önemlidir.

“Küçük sanayi siteleri, iş merkezleri, sanayi yapıları ve fabrikalara da konuta verilen dönüşüm desteklerinin benzeri bir paketin ivedilikle devreye girmesi talebimiz var.

“Kentsel dönüşümde “Rezerv Yapı Alanı” uygulamasının gözden geçirilmesi talep ediliyor.

“Aynı şekilde kentsel dönüşüm süreçleri ve otopark mevzuatı konusunda ilçe belediyelerinin farklı süreçler uygulanmasının önlenmesi isteniyor.

“(...) Denetim ile ilgili problemler devam etmektedir. Ek bütçe talepleri, firma değişikliği talebi durumundaki sürenin uzunluğu öne çıkan problemlerdir.

“Yapı denetim, beton ve laboratuvar firmalarının teknik ve mevzuata uygunluk yönünden denetlenmesi talep edilmektedir.

“Kaçak yapı ile mücadele kapsamında, kaçak inşaatlara beton verilmesinin önlenmesi, verenlere müeyyide uygulanması talep edilmektedir.

“İstanbul’da hafriyat ciddi bir sorundur. Çünkü mevcut döküm sahaları yetersiz, çalışma saatleri kısıtlı ve evrak süreçleri uzun. Bu üç sebep ciddi sıkıntılara yol açmakta ve bu konuda çözüm beklenmektedir.

“Şehrin ihtiyacı olan ‘agrega’nın (betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) yakın kaynaklardan temini, beton ve inşaat maliyetlerine olumlu katkı yapacaktır.

“Güçlendirme ile ilgili cari yönetmelik halihazırda ihtiyacı karşılamamaktadır. Şubat 2023 depreminden sonra yeni düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

“İnşaat ruhsat süreçleri uzun sürmekte, 6-9 ay arası süre almaktadır. İlçe belediyeleri bu süreçlerde farklı uygulamalar ve farklı harç ve vergi tahakkuk ettirmektedir. Belli konularda farklılık olması makul olsa bile bazı kalemlerde (örneğin teknik eleman harcı gibi) uygulama birliği sağlanabilmelidir.” (AA, 15 Şubat 2024)

Yapılması teklif edilen işlerin halen yapılmamış olmasını anlamak ve izah etmek mümkün mü? Mesela, “İnşaat ruhsat süreçleri (niçin) 6-9 ay arası süre almaktadır?” Bu düzenlemeyi yapmak çok mu zor?

Büyük şehir, büyük dert... Yerine getirilmeyen vaadlerin faturası da İstanbul’da yaşayanlara...

