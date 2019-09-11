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11 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Öğretmen olmadan eğitim olur mu?

Faruk ÇAKIR
11 Eylül 2019, Çarşamba
Eğitim yılının başlamasıyla birlikte bazı dernek ve sivil toplum kuruluşlarından konu ile ilgili değişik açıklamalar yapıldı.

Umumî kanaat sistemde sıkıntıların olduğu yönünde. Bazı açıklamalar hadisenin ekonomik yönüne dikkat çekse de esas meselenin hazırlanan okul kitaplarının muhtevası ve öğretmenlerin ehil olup olmadığıdır.

Bazı dernek ve sendikaların yaptıkları açıklamalara bakılırsa eğitim sisteminde halen öğretmen açığı var. Bu demektir ki yine bazı dersler ya boş geçecek, ya da konunun ehli olmayan öğretmenler sınıflara girecek. Türkiye’yi idare edenler ya bu açıklamaların doğru olmadığını ilân etmeli ya da öğretmen açığını kesin bir kararlılıkla sona erdirmelidir. ‘Büyük ülke’lerde öğretmen açığı diye bir kavram, bir vak’a, bir durum kabul edilebilir mi? Yemeyip içmeyip öğretmen ihtiyacını karşılamak gerekmez mi?

Bu açıklamalarda dikkat çekilen başka bir nokta da, meslek liselerine olan ilgi ve alâkanın her geçen gün biraz daha azaldığı tesbitidir. Bu da eğitim sistemimizin çözmesi gereken sıkıntılardan biridir. Meslek lisesi olmadan sanayi ve ticaret olur mu? 

Elbette bir okulun isminin meslek lisesi olması yetmez. Günün ihtiyaçlarına göre bir meslek eğitimi planlaması yapılmalıdır. Bunun yapılabildiğini söylemek kolay değil. Öyle olsa bir yanda işsizlik ve öte yanda ‘kalifiye çalışan’ açığı yaşanır mıydı? Yeri gelmişken hatırlatmakta fayda var: Geçen gün bir fırın sahibiyle sohbet ederken, “Değil usta, çırak dahi bulamıyoruz. Artık çalışanlarımızın çoğu yabancı. Hükümet bir yandan ‘yabancı çalıştırmayın’ diyor. Öte yandan da ‘yerli’ işçi bulamıyoruz. Bakalım ne olacak?” diyordu. Hangi sahada olursa olsun işçi bulamama derdi var ki bu tablo da eğitim sistemiyle doğrudan ilgili olsa gerek.

Bu vesileyle Öğ-Der Başkanı Hamdi Sürücü’nün açıklamasını hatırlatmakta fayda var. Açıklama özetle şöyle: “Yeni eğitim öğretim dönemine birçok eksiklik ve meselelerle başlıyoruz. Örneğin; öğretmenin eksikliği tamamlanmamış, sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik gibi garabet uygulamalarla boş geçecek dersler tamamlanmaktadır. Bu uygulamalar ve verilen zam iyileştirmeleri emek sömürüsünün devamı niteliğindedir. Ayrıca eğitim öğretim ile ilgili sorunlar şekil değişikliği ile devam etmektedir. Ortaöğretimle ilgili yapılması düşünülen uygulamalar ölü yüzü pudralamaktan öteye geçmiyor. Nitelikli ve niteliksiz okul ayrımı ayrı bir muammadır. Haftalık ders yükünün azaltılmasını istiyoruz. Ortaöğretimde yapılması planlanan değişikliklerde zorunlu ders saatinin azaltılması bizim de arzumuzdur. Fakat toplam haftalık ders saati azaltılmadığı için artan zamanın seçmeli derslerle doldurulması temelde bir değişiklik olmadığını göstermektedir. İdareci atamaları gecikmesi sorunları arttırarak devam ettirmektedir. Öğretmenler odalarına yapılacak iyileştirmeler önemlidir, ama asıl mesele değildir. Okulların ikili eğitime geçmesi meslek liselerine olan rağbeti azaltmıştır. Bu da şunu göstermektedir ki plansız bir anlayışla gidilecek yol çıkmaz sokak olabilir.”

Yıllar geçtiği halde öğretmen ihtiyacının tam olarak karşılanmamış olması büyük bir eksiklik değil midir? Ayrıca bazı okullarda ya da illerde muhtemelen öğretmen fazlalığı varken, bazı okullarda derslerin boş geçecek olması kabul edilebilir mi?

Ne edip edelim, eğitime gereken ehemmiyeti verelim vesselâm.

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