"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Sağlıkta nereye?

Faruk ÇAKIR
16 Mayıs 2021, Pazar
Türkiye’yi idare edenlerin en çok övündükleri konulardan biri de sağlık sektöründe yapılanlardır.

Elbette iyi işler yapanlar övünmeyi hak eder. Ancak bu sahada yapılanların yanında ihmaller de var. Daha da önemlisi, uzmanlara göre mevcut yanlışlar düzeltilmezse önümüzdeki yıllarda daha büyük sıkıntıların yaşanması mümkündür.

20 ya da 30 yıl önce sağlık sisteminde ciddî sıkıntılar yaşanıyordu. Esasında o gün de düzeltilmesi kolay mümkün olan işler vardı, ama sistem vatandaşın taleplerine kulak asmadığı için yanlışlar devam edip geldi. Şimdiki idarecilere belli yanlışlar ve hatalar hatırlatılınca, “Filan sene ilâç kuyruğu vardı. Şimdi yok. O halde mevcut duruma razı olun” diyorlar. Doğru, ilâç kuyrukları vardı, ama onun da sorumlusu millete kulak vermeyen ‘Ben her şeyi bilirim’ diyen idarecilerdi. Dolayısıyla kim olursa olsun milletin istek ve taleplerine kulak vermek durumundadır. 

Sağlık sisteminde çok iyi işler yapılmış olabilir. Fakat işin içinde olan uzmanların ikazlarını dinlemek gerekmez mi? Bakınız, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Barut (@barutibrahim) nasıl bir tablo çizip idarecileri uyarmış. İşte günümüzdeki durum ve gelecekle ilgili endişeler:

“TUS sonuçları açıklandı. Genel Cerrahi, çocuk, kadın-doğum, beyin cerrahisi, kalp-damar cerrahisi alanlarında yüzlerce kadro boş kalmış... Hastayla karşılaşılmayan Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Adlî Tıp baş tacı olmuş. Dahası yurt dışında çalışmak ve ihtisas yapmak için bu güzel ülkeyi terk edenler gittikçe artıyor. Sağlıkta şiddet, Sabim, mal praktis, performans yasaları sonucu bu. Maddî ve manevî yıpranma cabası. Yakında kimse Tıp yazmayacak. Yapılan beş yıldızlı hastanelerde ameliyat yapacak cerrah, hasta bakacak kaliteli ve nitelikli hekim olacak mı? Yıllardır hemen her platformda bas bas bağırıyoruz, dinleyen ve dikkate alan yok. Kendimizi bile emanet edeceğimiz kimse kalmayacak. Çok yazık çok. Geçen stajyer sözlü sınavında akut apandisit sordum genel cerrahinin en kolay konusu. Stajyer doktor diyor ki: ‘Hocam biliyordum, bir dakika şimdi hatırlayacağım neydi neydi... hatırlayamadım.’ Uzaktan eğitimle işte ancak bu kadar. Uzaktan tıp eğitimi olmaz. Can emanet edeceğiz can. Bunun ne anlama geldiğini düşünüyor mu acaba YÖK başkanımız ve YÖK üyeleri. Derhal yüz yüze eğitim derhal...” (Twitter mesajı, @barutibrahim, 10 Mayıs 2021)

En önce ‘ehil sağlıkçı’ gerektiği bundan daha iyi nasıl anlatılır? Tıp eğitiminin geleceğinden endişe duyuluyorsa buna kalıcı bir çare bulmak icap etmez mi? Niçin uzmanlık imtihanlarına girenler belli başlı bölümleri tercih etmiyor? Ve daha da önemlisi “yurt dışında çalışmak ve ihtisas yapmak için bu güzel ülkeyi terk edenler gittikçe artıyor”sa kim ne ile övünebilir?

En itibarlı meslekler arasında yer alan tıp eğitimi bu hale gelmişse, getirilmişse; diğer mesleklerin ne halde olduğunu hatırlamak icap etmez mi? Bu tablo ile övünenler varsa bir daha düşünsün. 

Yapılan iyi işlerin yanından yapılmayan işler de listelensin ki yanlışlar düzeltilebilsin. 

Aksi halde boş övünme ile bir yere varmak mümkün değil vesselâm.

Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şampiyon Beşiktaş

    Abbas ile Biden telefonda görüştü

    Son 24 saatte 11 bin 472 vaka gözlemlendi

    Olağanüstü kuraklık

    En acı faturayı esnaf ödedi

    Beyaz Saray'dan İsrail'e sönük tepki

    Al Jazeera: İsrail'in yaptığı gerçeği engelleyen barbarca bir eylem

    Amerikan AP haber ajansı: İsrail saldırısı karşısında dehşete düştük

    İsrail, Al-Jazeera ile Associated Press ofisinin de olduğu binayı vurdu

    Nekbe'nin 73. yılında yine tehcir, yine zulüm, yine felaket...

    'Yoğun bakım hastalarının yaş aralığı aşılamayla düştü'

    'BMGK, İsrail'e karşı bir an önce harekete geçmeli'

    İsrail'e karşı uluslararası alanda hangi hukuki adımlar atılabilir?

    "Gazze'de sivillerin hedef alınmasının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir''

    Süper Lig'de şampiyon ve küme düşen son takım belli oluyor

    Fransa Filistin Dayanışma Derneği Başkanından dünyaya önemli mesajlar

    Gazze'de İsrail'in katliamı devam ediyor: Şehit sayısı 139'a yükseldi

    1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

    Günlük vaka sayısı açıklandı

    'Çocukları aşılamayı bırakıp fakir ülkelere aşı gönderin'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    İşte AKP, işte demokrasi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Filistin ve İsrail
    Misbah ERATİLLA

    Uzaktaki babamdan, yakınımdaki çocuğuma
    Risale-i Nur'dan

    Silâhın ve kalen, İslâm kardeşliği
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Halkçılar, Dindarlık ve Demokratlık
    Oğuz Yiğiter

    Ölü taklidi yapanlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    ALAEDDİN ERDOĞAN

    Yaşamak, değişime ayak uydurmaktır
    Genel

    Mustafa Kılıç Hoca da Hakk’a yürüdü
    Cihan CAMBAZ

    Faydalı açlık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.