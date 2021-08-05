Yalanlarla mücadele

Yalan ve yanlış haberler ekseriyetle doğru haberlerden daha hızlı yayılıyor ve bu durum beraberinde büyük mağduriyetlere sebep oluyor.

Yalan haberlerle mücadele etmek kolay değil, ama imkânsız da değil. İstenirse yalan haberlerin yayılması büyük ölçüde engellenebilir.

Tabiî ki bunun için siyasî iradenin karar vermesi icap eder. Hem hukukî adımlar hem de kamuoyunu bilgilendiren çalışmalar yapılması gerekir.

Yalan haber meselesi sadece Türkiye’nin derdi de değil. Bütün dünya yalan haberden yana sıkıntılı. Nitekim milyonlarca kullanıcısı bulunan Twitter, yalan haberle mücadele için AP ve Reuters haber ajanslarıyla işbirliğine gittiklerini açıklamışlar. Habere göre sosyal paylaşım sitelerinin en büyük problemleri arasında gösterilen yalan haberlerle mücadele için atılan bu adım belki de bir ilk. Buna göre Silikon Vadisi merkezli Twitter’ın amacı Reuters ve AP’den aldığı verilerle platformdaki yanlış bilgileri ve yalan haberleri kaldırmaya çalışacak.

Bu anlaşma ve işbirliğinin nasıl netice vereceğini tahmin etmek zor olsa da, faydadan hali olmadığı söylenebilir. Haberler büyük ölçüde ajanslar eliyle yayıldığına göre buralardan kontrol edilmesi isabetlidir. Ancak ajansların da ‘yalan haber’lere alet olma ihtimali var ki esas sıkıntı bu noktada yaşanabilir. Elbette bunu önlemenin yolu da kaynağı belli olmayan haberlerin yayılmasının engellenmesidir.

Medya vasıtalarının yanı sıra, sosyal medyayı kullanan vatandaşların da bu noktada büyük sorumluluğu vardır. İcabında yüzde yüz yalan ve yanlış olduğunu bildiği haberleri sırf ‘bize yarıyor’ diye paylaşan kişiler vardır. Sorulduğunda, “Başkası paylaşmıştı. Ondan gördüm ben de paylaştım. Doğru mu yalan mı bilmem” diyenler çıkıyor. Elbette her haberi herkesin tahkik etmesi kolay olmayabilir, ama ‘hayali isimler’in paylaştığı haberlere güvenilmemesi gerektiği belli değil mi? Eğer bir kişi önemli bir bilgi ve haber paylaşıyorsa niçin kendisini gizlemek ihtiyacı hissetsin?

Twitter’ın ‘yalan habere savaş açması’ önemlidir, ama daha da önemli olan bu vaadin, bu adımın kâğıt üstünde kalmamasıdır. Aynı zamanda bu anlayışın yani yalan haberlerle mücadelenin bütün sosyal medya platformlarında ve medya vasıtalarında ana gündem maddesi olmasıdır. Yalan haber yayanlar afişe edilip millet tarafından kınanırsa yalan haberlerin devam etmesi mümkün olur mu?

Belki de yalan haberlerle mücadele için bir platform oluşturulmalı ve bu platforma ehil ve uzman kişiler dahil olmalı. Böylece ihtiyaca göre her gün yayılan yalan haberlerle mücadele edilebilir.

Türkiye’nin ve dünyanın yalan haberlerden arınmasında büyük fayda vardır. Yalanı ve yayan haberi dünya sınırlarının dışına atmak vazifemiz olmalı. Beraber ve birlikte bunu yapabiliriz inşallah.

