Turunç ailesi ile sağlığa yolculuk (1)

Hayat yolculuğuna gönderilen insanın, yaşayabileceği sağlık problemlerini kolaylıkla aşabilmesi için, ihtiyaç duyacağı destekleri bilen Rabb-i Rahim’imiz (cc), sonsuz kerem ve ikramlarıyla, yeryüzünü Cennete nümune özelliklerdeki nimetleri ile süsleyerek, misafirleri için hazırlamıştır.

Bu cezbedici manzaralar çerçevesinde, çiçek ve meyvelerin harika sanatları içinde, nizâm ve intizamlarıyla Sanatkâr’larını tanıtıp, zikrederek şükür ve tefekküre vesile olmaktadırlar. Tablacı hükmündeki bu ağaçlar süslendirilerek, ruhu mesteden kokulu çiçek ve meyvelerle donatılan Turunç ailesi, bahçe ve meydanlarda manevî bir resm-i geçitle seyredenleri hayran bırakmaktadır. Narenciye bahçelerini ziyaret edenlerin, kendilerini ruha ve bedene şifa olan başdöndürücü kokular içindeki İlâhî bir aromaterapi merkezinde bulduklarını anlayacaklardır. Bir narenciye bahçesi, ne kadar övülerek anlatılırsa, yeterince tarif edilemeyeceğinden, meyvelerinin insan sağlığına olan faydalarını ve onlardan faydalanma yollarını, sağlığına destek arayanlara takdim edeceğiz.

Turunç ailesinin temsilcileri olan portakal, mandalina ve greyfurt meyvelerinin bir arada yetişmeleri ve faydalarının bazı farklılıklar bulunsa da, büyük oranda benzer olduklarından, bir arada incelenmeleri daha uygun olacaktır. Kış hastalıklarına yakalanmadan önce, koruyucu destek gıda olarak tüketilmelidir. Portakalda A-B-C vitaminlerinin yanında, organizmanın ihtiyacı olan mineralleri de ihtiva eder. “Portakallar, kalp sağlığı için önemli bir mineral olan potasyum bakımından harika kaynaklardır. Portakallar, kalp hastalıklarını ve doğumsal bozuklukları önlemeye yardımcı B vitamini bakımından da iyi kaynaklardır. Ev sahibini hastalıklı hücrelerden koruyan ASTİLBİN bakımından zengin olduğunu söyleyebiliriz. Portakal suyu ve portakal kabuğu öksürük, soğuk algınlığı, kabızlık, diş ağrısı, katarakt ve iştahsızlık gibi, birçok farklı durumlarda evlerimizin şifası olarak kullanılmaktadır. Portakal ağrılar için de kullanılmaktadır. Yüksek kan basıncını (tansiyon) ve çarpıntı riskini engelleyebileceği ve endişeli hastaların RUHÎ DURUMLARINDA da gelişmeler gözlemlenmiştir. Böbrek taşlarının oluşmasını engellemek için gerekli sitrat düzeyini arttırdığı belirlenmiştir.” 1

Özellikle kanlı portakal denilen cinsin ihtiva ettiği renkli biyokimyasal maddelerin, çok güçlü antikanserojen destekler sağladığı bilimsel araştırmalarla anlaşılmıştır. Bu araştırmaların yayınlanan bir bölümünde “Bu muhteşem kombinasyonda Antosiyaninler, Flavonoidler, Karotenoidler, askorbik ve sinnamik asit adlı biyolojik aktif maddeler hep birlikteler ve bu birlikteliğin sinerjik etkisiyle, kan portakalı güçlü ANTİOKSİDAN ve ANTİKANSER etki gösterebiliyor” denilmiş. 2

Portakal ve mandalinanın ihtiva ettiği enzimlerle aktifleşen “Glutatyon yardımcı enzimiyle doludur. Glutatyon, bu enzimlerle birlikte VİRÜSLERLE savaşır, bedeni radyasyonun sebep olacağı hasardan korur ve sistemdeki toksik ağır metalleri etkisiz hale getirir. Beden bu kalsiyumu hemen absorbe eder, bu da narenciyelerin, aslında dişleri tahrip etmek bir yana, gelişimlerine yardım ettiği anlamına gelir. Böbrek ve safra kesesi taşlarının çözülmesine de, katkıda bulunur. Bu narenciyeler hayat verir ve beslenme alışkanlıklarının temelini oluşturmalıdır. Öğün aralarında atıştırmak için, portakal ya da mandalina dilimlerinin üstüne biraz organik bal damlatın. Bal, narenciye pektininin bağırsaklardaki küfleri, mayaları, virüsleri ve üretken olmayan bakterileri öldürme yeteneğini % 50 arttırır.” 3

Portakal hakkında geniş bilgi veren Davûd el ANTAKÎ “Vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar. Yağlı gıdaların sindirimini kolaylaştırır. Sindirim enzimlerini düzenler. Kurutulmuş portakal kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen çay, mide spazmına, kusmaya ve mide hastalıklarının rahatlamasına fayda verir. Taze portakal kabukları, alın kısmına 15 dakika süre ile konursa baş ağrılarına özellikle sinirsel ve gerginlik baş ağrılarını rahatlatır. Portakal yapraklarının kaynatılmasıyla hazırlanan sudan bir fincan, yemeklerden önce içilirse, sindirim faaliyetlerini uyararak, mideyi güçlendirir. Baştaki ağırlık hissini gidererek, BEYİN FONKSİYONLARINI güçlendirir. Geç ve zorlu sindirimi çabuklaştırarak, kolaylaştırır. Portakal çiçeği soğuk algınlığına ve beyin yorgunluğuna fayda sağlar. Ayrıca bağırsak gazlarını rahatlatır. Birçok hastalığa karşı ‘AHSEN BİR İLÂÇ’ olarak bu formül uygulanmalıdır.

Yarım portakal, yarım limon sıkılarak karıştırılır. İçine bir yumurta sarısı ile bir tatlı kaşığı safi (organik) bal ilâve edilerek, iyice karıştırılır. Yemekten yarım saat önce içilir.” 4 Vücut direncini ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Haftada 2-3 defa alınabilir. Faydası görüldükten sonra alınmamalıdır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. David GROTTO, Hayat Kurtaran 101 Yiyecek, s. 301 Martı Yayıncılık.

2) Dr. Elif GÜVELOĞLU, Kanser İyileşir, s. 236 Hayykitap 2015.

3) Anthony WILLIAM, Hayat Değiştiren Yiyecekler, s. 142 Nemesis kitap 2019.

4) Davûd el ANTAKÎ, Tezkire’t Davûd li’t Tedavi bil A’şabi ve’n Nebâtat, s. 47 El Mektebet el Asariyye 2009.