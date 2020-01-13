Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız." dedi.

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