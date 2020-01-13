Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nda Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Açıklamalarından bazı bölümler:
"Yapım maliyeti toplam 15 milyar dolar"
"Milli menfaatler söz konusu olunca herkes esas duruşa geçecek, yerini, yetkisini, sorumluluğunu bilecek, çalışacak, millete hizmet edecek." diye konuşan Turhan, Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirlediklerini dile getirdi.
Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u bağlayacak yolun ihalesine gelecek ay çıkacaklarını bildirdi.
"Projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız"
Bakan Turhan "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız. Kanal İstanbul Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar." dedi.
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AA