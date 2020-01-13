"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

13 Ocak 2020, Pazartesi 13:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, AA Editör Masası'nda Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarından bazı bölümler:

 

"Yapım maliyeti toplam 15 milyar dolar"

"Milli menfaatler söz konusu olunca herkes esas duruşa geçecek, yerini, yetkisini, sorumluluğunu bilecek, çalışacak, millete hizmet edecek." diye konuşan Turhan, Kanal İstanbul'un projelendirilmesinden sonra yapım maliyetini toplam 15 milyar dolar, inşaat maliyetini 10 milyar dolar olarak belirlediklerini dile getirdi.

Turhan, Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesiminde Hasdal, Hadımköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Esenyurt'u bağlayacak yolun ihalesine gelecek ay çıkacaklarını bildirdi.

"Projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız"

Bakan Turhan "Kanal İstanbul'a 2020'de kazmayı vurursak, projeyi 2025 sonu 2026 gibi tamamlamış olacağız. Kanal İstanbul Projesi ile Hollandalı, Belçikalı, Fransız firmalar ilgileniyor. Hepsi bu işlerde uzman firmalar." dedi.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

Depreme hazır değiliz

Akşener: Bu 20 milyar dolarla GAP bitirilebilir, Konya Ovası sulanabilir

Kimse halka sesini yükseltmesin

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul'la ilgili sözünü hatırlattı

Kanal ekonomisi

‘İstanbul’un yüzde 56’sı Kanal İstanbul’a karşı’

Kanal İstanbul güzergahında çalışmalar başladı

Kanal İstanbul arazisinde ancak tarım yapılır

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan davada karar

Akıl ve bilimle anlatın

Kanal, İstanbul’u savunmasız bırakır

Kanal İstanbul, bir “Amerikan projesi” mi?

Kanal İstanbul uyarıları

En önemli sorun susuzluk olacak

Bakan Kurum'dan 'Kanal İstanbul'a ilişkin açıklamalar

Yine beton, yine rant

ÇED raporu felâket

'İBB, tek taraflı olarak protokolden çekilemez'

Kanal İstanbul ile ilgili kritik 15 gün

Rant var vazgeçmezler

İmamoğlu: Ya Kanal, ya İstanbul!

Kanal İstanbul projesine ilişkin yeni gelişme

Erdoğan: Kanal İstanbul ihalesi haftaya

‘Kanal İstanbul çılgınlığı bitsin’ başvurusu

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması

“Kanal İstanbul” tartışması

Gençlere vaat ettiğimiz gelecek inşaat mı?

Yapay Afet!

Kanal İstanbul deprem riskini arttırır

***

AA

Okunma Sayısı: 396
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanal İstanbul'un maliyetine ilişkin Bakan Turhan'dan açıklama

    İdlib'deki çadır kentlerde durum içler acısı

    Moskova'daki kritik görüşmede gündem Libya

    İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kapan-3 Kavaklı Operasyonu' açıklaması

    Avustralya'da sevindiren gelişme

    Lüks otomobil satışlarında en çok tercih edilen markalar belli oldu

    Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı

    Yeni sistem benimsenmedi

    AİHM tek seçenek değil

    Depreme hazır değiliz

    İran yalanı sorguluyor

    Otomotivde 1.5 yıldır kriz var

    2019’un iş cinayeti rakamı: 1736

    Fayton sorunu çözüm bekliyor

    Ege'de çocuklar ölüyor

    Türkiye’de evlilik yaşı 30’u aşmadı

    İdlib'de katliamın detayları ortaya çıktı

    Irak’ta ABD üssüne 8 füzeyle saldırı

    İran'a sürpriz ziyaret

    En Çok Okunanlar

    Genel

    AİHM tek seçenek değil
    Risale-i Nur'dan

    Namaz tesbihatının ehemmiyeti büyüktür
    M. Latif SALİHOĞLU

    Aynı Kutay, Sabahattin Ali’yi de yaktı
    Hasan ŞEN

    İmtihanlardan da imtihan olacağız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Dünya bu çılgınlardan kurtulmalı
    Yeni Asya'dan Size

    Seferberlik heyecanı dalga dalga yayılıyor
    M. Said ZEKİ

    Kötülüğün sıradanlaşması ve hukuk
    Genel

    İran yalanı sorguluyor
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nurda ağaç (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.