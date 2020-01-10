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10 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın 'Kanal İstanbul'la ilgili sözünü hatırlattı

10 Ocak 2020, Cuma 16:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen Kanal İstanbul Çalıştayı'nda konuştu.

Çalıştayda sadece İstanbul için değil, Türkiye açısından da büyük sorunlar doğuracak bir olayı tartıştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ailelerin, bireylerin, toplumun ve devletin öncelikleri olduğunu, bunların planlamayla belirlendiğini, planı da o toplumun bilim insanlarının yaptığını ifade etti. 

Kılıçdaroğlu, projenin önceliklerinin uzmanlar tarafından belirlenmediğini savunarak, "Bir kişi belirliyor. 'Benim önceliğim budur ve ben bunu yapacağım' diyor. Biz de diyoruz ki 'Kusura bakma beyefendi sen bunu yapamazsın, bunu yapmaya kalkan kim olursa bir kuruş para dahi vermeyeceğiz.' Millet İttifakı iktidarında. Kimse yapamaz, bir kuruş bile vermeyeceğiz." şeklinde konuştu. 

"Kentsel dönüşümü yapalım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümeti eleştirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Milyonlarca insan bu riskle karşı karşıya. Eğer bu ülkenin sorunlarıyla bu kadim kentin sorunlarıyla ilgileneceksen önce o insana değer ver. Deprem riskiyle karşı karşıya. Kentsel dönüşümü yapalım. Büyükşehir Belediye Başkanımız, onun ekibi, kadroları hazır. İlçe belediyeleri de hazır. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmiyoruz. Belediye başkanımızın bakışı bu. O zaman neden bu sorunu çözmüyoruz?"

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorsanız bizi ikna edeceksiniz." sözünü hatırlatarak, bunun güzel bir cümle olduğunu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erdoğan'ı toplantıya davet ettiğini ancak katılmadığını söyledi. 

ÇED raporunun da yerden yere vurulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Ya siz bu raporu görmüyor musunuz Allah aşkına? Bu bilim insanlarının yazılarına, görüşlerine değer vermiyor musunuz? Türkiye'nin yönetilmediğini ve savunulmadığını sık sık söylüyoruz. Evet, Türkiye gerçekten de sağlıklı yönetilmiyor ama asla hiçbirimiz umutsuz değiliz." diye konuştu.

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AA

Etiketler: kılıçdaroğlu
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