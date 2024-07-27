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27 TEMMUZ 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Bir medeniyet harikası: Yapay Zeka

H. Muharrem OKUR
27 Temmuz 2024, Cumartesi
H. Muharrem Okur / Arda Bilik

İnanıyoruz ki her derdimizin devası asrımızın Kur’an tefsiri Risale-i Nurlarda. Dolasıyı ile en mühim hizmetimiz “Nazarları Risale-i Nurlara” çevirmek. Bunun için de bazen sıra dışı kelimeler ile üretilen bir kaç cümle nazarları Nurlara çevirebiliyor.

Bizim de yaklaşık bir aydır “Risale-i Nur Okumanın Faydaları” ile ilgili bir çalışmamız var. Hamd olsun son merhaleyi geçtik. Yakında gazetemizde ve sosyal medyada ilanlarımızı yapacağız.

Bu cümleden olarak Whatsapp kanalı ile en az 200 kişiye bir duyuru yaptık. Duyurudan sonra Allah razı olsun, iştirak eden kimselerden epey dönüşler oldu.

Dönüşünü istediğimiz konu şu idi: Risale-i Nur Külliyatını çağrıştıran slogan kelimeler. Müracaatları düzenledik, tam son şeklini vermek için Whatsapp grubuna koyacağımız sırada, ekip arkadaşımız Bilgisayar mühendisi Kağan kardeşimiz okumam için yapay zekadan aldığı bilgileri bana yazdı. Bilgileri okuyunca şoke oldum. Benim üç gün uğraşıp da neticelendiremediğim iş yapılmış. Hem de kaç tane alternatifle. Yani üç günlük ömrüm beş dakikaya sığdırılmıştı. Keşke yapay zekaya sormadan bu işe başlamasaydım… Yapay zekadan alınan çalışmadan birkaç bölüm:

“Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi’nin kaleme aldığı geniş kapsamlı bir eser koleksiyonudur. Bu eserler, İslam inancını ve ahlakını açıklamayı ve savunmayı amaçlayan bir tefsir (yorumlama) niteliğindedir.

Bediüzzaman Said Nursi (1877-1960), Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemleri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yaşamış bir İslam alimi ve düşünürüdür. “Bediüzzaman” unvanı, onun üstün zekası ve bilgi birikimi nedeniyle verilmiştir. Hayatı boyunca İslam’ı ve Kur’an-ı Kerim’i savunmuş, yazıları ve dersleriyle geniş bir takipçi kitlesi oluşturmuştur.

Risale-i Nur, Said Nursi’nin yaklaşık otuz yıl boyunca yazdığı eserlerin bir derlemesidir. 

Külliyat, yaklaşık 130 parça eserden oluşur ve toplamda binlerce sayfa tutar.       

Eserler, İslam’ın temel inanç esaslarını, ahlaki değerleri ve Kur’an-ı Kerim’in tefsirini içerir. Risale-i Nur’un ana konuları arasında iman, ahiret, kader, ibadet ve ahlak gibi temel dini meseleler bulunur.

Risale-i Nur’un içerdiği zengin dini ve ahlaki öğretileri yansıtacak, modern çağa uygun bir isim ararken, hem eserlerin özünü korumak hem de günümüz insanına hitap eden bir isim düşünmek gerekir. Bu bağlamda, Risale-i Nur’a şu isimlerden biri uygun olabilir:

“İman ve Ahlak Rehberi”

“Modern İman Mirası”

“Kur’an’ın Çağdaş Yansımaları”

“Kur’an’ın Hikmet Hazineleri”

“İman ve Hikmet Yolu”

“Kur’an’ın Işığında Yaşam”

“Manevi Yol Haritası”

“Kur’an’ın Sırları”

“İman ve Huzur Rehberi”

“Kur’an’ın Işığında Hakikatler”

“Manevi Yolculuk Rehberi” 

Bu isimler, Risale-i Nur’un hem içeriğini hem de günümüz insanının ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde düşünülmüştür.” 

Tamamını aktaramadığımız ve bizlerin çok fazla zamanını alacak daha nice güzel içerikleri anında sıraladı. Cenab-ı Hakk bu teknoloji nimetlerinden hayır ile faydalanabilmemizi ve hizmetlerimize kanalize edebilmeyi nasip etsin.

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