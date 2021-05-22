Birlikte hizmet edelim

Ramazan ayı boyunca “Kitap Kampanyası” hizmetini gerçekleştirdik.

Ülkemizin ekonomik durumunu da göz önünde bulundurarak çok güzel bir netice elde ettiğimizi ifade ediyoruz. Hizmetlerimize 10 (On) liradan başlayarak imkânları oranında destek veren herkesten Allah razı olsun. Sizlerden aldığımız destekleri hizmetlerimizde en güzel şekilde kullanacağız inşaallah.

İkinci bir konu; WHATSHAPP grupları ile hizmet şeklimiz.

Teknolojiyi kullanarak birçok hizmetleri daha kolay, daha geniş çapta yapmak mümkün. Bu hizmetlerin genelini internet-sosyal medya ismi ile adlandırabiliriz. Bu imkânların her çeşiti ile hizmet edilebiliyor. Bu konuda güzel dönüşler alıyoruz.

Bir takım takipçilerimiz bildirimlerimizi biraz fazla bulabiliyor. Büyük ekseriyet ise bildirimlerimizi olumlu buluyor. Ancak sizlerin bu konuda desteklerini bekliyoruz. Sizlerden bildirimlerimizi geniş ortamlarda yayma konusundaki gayretlerinizi bekliyoruz. Duâlarımızda Medrese-i Yusufiye Ekibi ismi ile daima varsınız. Geçen haftaki yazımızda da belirttiğimiz gibi 2004’ten beri Medrese-i Yusufiyelerde bulunan kim olursa olsun Risale-i Nurlar’a müştak kimselere bu iman hakikatlerini ulaştırmaya çalışıyoruz.

MEKTUP

Bu mektubu (...) Cezaevinden yazıyorum. 16 aydır eşimle birlikte tutukluyuz. Cezaevi şartlarının ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Burada bizi ayakta tutan ibadetlerimiz ve Risaleler. Virüs döneminde daha da kurallarımız katılaştı. Eşimle tutuklu olduğum için de çifte mağduriyet yaşıyoruz. Çevremizde kitap alın gönderin diyeceğimiz kimse yok. Zarurî ihtiyaçlarımızı bile zar zor karşılıyoruz. Eğer bana da Risale gönderirseniz şu dönemde yapılabilecek en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. (Ş. H.)