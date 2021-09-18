Hatıralardan bir demet

Bu yazımızda geçen yıllarda yazmış olduğumuz bir yazımızı güncelleyerek tekrar yayınlıyoruz.

İnşaallah önümüzdeki zamanlarda yaşanmış bu tarz hatıraları yayınlayacağız. Bu hatıralarda göreceğimiz gibi yayınlarımız ulaştığı yerlerde çok güzel hizmetlere vesile oluyor. Bugün hizmetlerimize çok daha fazla ihtiyaç var.

İşte örnek hatıralar:

“Büyükşehir Belediyelerimizin birisinin düzenlediği kitap fuarındayız. 30-35 yaşlarında başı açık bir bayan standımıza geldi. 9 yaşında bir erkek çocuğunun olduğunu, ona nasıl bir kitap verebileceğimizi bize sordu. Biz de piyasaya yeni çıkmış olan Resimli, “Peygamberimizin Hayatı” isimli çizgi romanı tavsiye ettik. Kitabı alıp tetkik eden bayan, ‘Ben bu kitabı alıyorum’ diyerek ücretini ödemek istedi, fakat parası yetmedi. 10 lira eksik kaldı. Biz de kartımızı vererek fuar sonrasında kitabevimize gelerek borcunu ödeyebileceğini söyledik. Aradan 1 ay zaman geçmişti ki bir gün bir bayan Yeni Asya Kitabevimize gelip kendisini tanıyıp tanımadığımızı sordu. Ben de ‘hatırlamıyorum’ deyince kitap fuarında çocuğu için aldığı kitap borcunu vermeye, bir de teşekkür etmek için geldiğini söyledi. Sonra anlatmaya başladı: ‘kitap fuarına geldiği gün fuar girişindeki stantların birinde Prof. ünvanlı ilahiyatçı bir kimse bulunuyormuş. Ona 9 yaşında bir erkek çocuğumuz olduğunu, çocuğun evin içinde annesine ve babasına ‘Ya Allah yoksa’ dediğini, Prof. ünvanlı şahsa nasıl bir cevap verebileceğimizi sorduk. Prof. ünvanlı şahıs; dokuz yaşına kadar çocuğa Allah’ın kim olduğunu öğretememişsiniz şimdi kalkmış benden bu çocuğu nasıl eğiteceğimi soruyorsunuz’ diyerek beni başkalarının yanında tersledi. Ben de oradan ayrıldım. Çok üzülmüştüm; böyle isim yapmış birisi beni nasıl tersleyebiliyordu. O düşüncelerle Yeni Asya standına geldim. Tavsiye ettiğiniz “Çizgilerle Peygamberimizin Hayatı” kitabını aldım. Evimize götürüp çocuğuma hediye ettim. Aradan geçen iki üç gün sonra çocuğumuzun odasından gelen sesle önce çok şaşırdık. Sonra ise çok sevindik, artık çok mutluyduk. Çocuğumuz, anneciğim, babacığım artık o soruyu size sormayacağım. Ben artık Allah’ımı buldum. Yanına gittik, kitabın 32. ve 36. sayfalarında Peygamberimize (asm) gölgelik eden bulut mu’cizesi ve aynı bulutun yağmura dönüşerek bol bol yağması, oğlumuzun bu mu’cizeyi ancak Allah’ın yapacağını anlaması ve O’na inanması evimize huzur getirdi. Kitabı ben ve beyim de okuduk. Çok mutlu olduk. Bu sevincimizi size iletmek için hem borcumuzu ödemek, hem de teşekkür etmek için size geldim. Biz de çok mutlu olduğumuzu söyleyerek vedalaştık.”

Yine yakın bir zamanda bir bayan kitabevimize gelerek ‘Peygamberimizin Hayatı’ isimli çizgi romanı inceleyip satın aldı. Öğretmen olduğunu söyledi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra ilkokul 5. sınıf öğrencileri anne ve babalarıyla gelerek Peygamberimizin Hayatını anlatan çizgi romanı; yazarı Hayreddin Ekmen, Yeni Asya Yayınları diye tarif ederek aldılar. Sizi buraya kim gönderdi dediğimizde ise ‘Meryem öğretmen gönderdi’ dediler. Şunu anlıyoruz ki küçük bir gayretle çok güzel neticeler alınacak.

Başka bir gün yayınevimize bir beyefendi geldi. ‘Çocuk kitaplarınız var mı?’ dedi. Biz de çok çeşitli çocuk kitaplarımız olduğunu söyledik. Beyefendi ise 4 ve 5. sınıflar için kitap arıyormuş. Peygamberimizin Hayatını anlatan çizgi romanı tavsiye ettik. Çok hoşuna gitti. Yüz adet sipariş verdi. Kitapları kimlere dağıtacağını sorduk. O da Kur’ân Kursu’nda dereceye giren çocuklara dağıtacağını söyledi. Kitaplar geldiğinde kendisini aradık, geldi. Teşekkür ederek ayrıldı.

MEKTUP

Hediye kitaplarınızı aldık. Özellikle teşekkür ediyor, Rabbimden hizmetlerinizin devamını diliyorum. Kitaplar kurum incelemesinden sonra bize teslim edilecek. Bundan 22-23 yıl önce bir kırtasiyede sıra beklerken Sözler’i inceledik. Yanımdaki arkadaş tamamını okumam şartıyla o kitabı bana hediye edebileceğini söyledi. O zaman kendime güvenip kabul etmemiştim. Sizden bu eserleri istemeden önce de çok düşündüm, acaba hak ettikleri zamanı ayırabilir miyim diye. İnşallah yeterince istifade etmeye ahdettim. Bu konuda duâlarınızı bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.

(Son gelen mektuplardan.)