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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 HAZİRAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Odak noktalarımız

H. Muharrem OKUR
02 Haziran 2024, Pazar
Yaz mevsimine geçtiğimiz şu günlerde, zamanın ne kadar hızla aktığını bir kez daha müşahede ediyoruz. Seksenli, doksanlı yıllardaki hizmet maceraları, ardından gelen 2000’li yılların teknolojik gelişmeleriyle âdeta baş döndüren gündemler, son on beş yıldır da hem dünyada hem ülkemizde yaşanan çalkantılı hadiseler, odak noktamızı hep etkiledi.

Üstadımız Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin ifade ettiği gibi ömür rüzgar gibi uçup gitti, (1) beşer yolculuğu ise yavaşlamak şöyle dursun sür’at peyda etti...(2) Hâdiselerin üzerine serilen tenteneli perdelere odaklanıp, arka yüzlerindeki hikmet ve inayet hakikatlerini kaçırdıkça, yavaşlayıp asıl gündeme, Allah’ı bilme ve tanıma gündemine nazar etmedikçe, diğer bildiklerimiz, tanıdıklarımız bize fayda vermedi, hatta yitip gitmeleriyle bizleri yaraladı. Güzaran-ı hayat uykusu ise bir rüya gibi geçip gitti ve gitmeye devam ediyor… (3)

Elbette bu süreçlerde pek çok Nur tohumları da ekildi. Ve bu tohumların bir kısmının filizlenmelerini ve meyve vermelerini müşahede etmek bizleri her daim şevke ve şükre sevk ediyor. Yine de nazarlarınıza sunmak istediğimiz husus, Üstadımızın Meyve Risalesi Dördüncü meselesinde ifade ettikleri: “Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur.” İfadesi çerçevesinde kalp, mide, ceset ve ev dairemizden, mahalle, şehir, vatan, memleket, dünya, insan nev’ine kadar daireler bulunduğu, ancak en küçük dairede, yani kendi dairemizde en büyük ve ehemmiyetli ve daimî vazifemiz bulunduğu (4) hususlarının yansımalarıyla, odak noktalarımızı gözden geçirerek, ömür dakikalarımızı Nurlu meyveler haline getirebilmek gayesi...

Kalp dairemize odaklanarak; “Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ın zikri ile mutmain olur.” (5) ayeti rehberliğinde gündemlerimizi, nazarlarımızı gözden geçirip, yeniden programlayabilmek ve başta kendimiz olmak üzere hanemizde, vatanımızda, Âlem-i İslâmda itminan-ı kalp ve sürur-u ruh nimetlerine vâsıl olabilmek gayesi... Vakit az, sermayemiz ise hızla tükeniyor. Cenab-ı Hakk yardımcımız olsun.

Dipnotlar:

1- Sözler s. 243 2- Sözler s. 197

3- Sözler s. 243 4- Asa-yı Musa s. 31

5- Ra’d Suresi  28 . Ayet

 

ARDA BİLİK - H. MUHARREM OKUR

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