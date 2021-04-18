Babacığım aç kalmak sevap mı?

ÇOCUK VE RAMAZAN - Hazırlayan: Hediye Ballıkaya

- Babacığım, siz ne güzel oruç tutuyorsunuz. Ben de tutmak istiyorum, ama çok acıkıyorum. Nasıl yapmalıyım?

- Oğlum sen tekne orucu tutabilirsin. Sabah vaktinden öğlene kadar ya da öğleden akşama kadar. Her tuttuğun oruç için bende seni ödüllendireceğim.

- Peki Babacığım bu çok iyi bir fikir.

- Ama biz neden oruç tutup aç kalıyoruz ki? Aç kalmak sevap mı?

Oruç tutmak çok sevap oğlum. Oruç tutup aç kaldığımız zaman fakir ve yardıma muhtaç insanların halini daha iyi anlıyoruz. Böylece Rabbimize daha çok şükrediyoruz.