İlim bahçesi

Can arkadaşlarım, biz her hafta sizlerle buluştuğumuz için oldukça heyecanlıyız.

Gazetemizde siz çocuklar için bir sayfa olması sizi de heyecanlandırdı öyle değil mi? Çocuklara da sayfa ayıran bir gazete olması ne kadar güzel bir şey. Bu hafta size “ilim öğrenmek” ’ten bahsetmek istedim. İlim, sözlükte “Bir şeyin mahiyetini ve hakikatini kavramak” olarak geçiyor. Yani bizim; gazete, dergi ve kitaplar okumamız, okullara gidip derslerimize çalışmamız, araştırmalar yapıp bilgi edinmemiz gibi tüm fiillerimiz ilim öğrenmektir.

İlimlerin en büyüğü ve en önemlisi de Allah’ı tanıma ilmidir. Bu ilmi nasıl mı öğreniriz? Okuduğumuz her bilim dalı bize Allah’ı tanıtır ve imanımızı kuvvetlendirir. Bizim dinimiz ilme çok önem veren bir dindir. Kur’ân’ın ilk ayeti de “Oku!” olmuştur. Her türlü kötülüğün ve cahilliğin sebebi; bilmemek, okumamak ve öğrenmemektir. Bizim en büyük düşmanımız cahilliktir.

İlim öğrenmenin kıymeti hakkında Peygamber Efendimiz (as) şöyle buyurmuştur: “İlim Çin’de bile olsa alınız, çünkü ilim kadın ve erkek her Müslümana farzdır.”

Evet sevgili arkadaşlar, haydi çok çalışalım. Araştıralım, öğrenelim, okuyalım. Evlerimiz birer ilim bahçesi olsun. Hayatımız ilimle dolsun. Şöyle bir hadis de var: “Kim ilim öğrenmek için bir yola girerse, Allah ona Cennetin yolunu kolaylaştırır.”

