Eskiden tanımak kolaydı

Eskiden çevremizdeki insanların hangi düşünceden, hangi ideolojiye sahip olduklarını, hangi cemaatten, hatta hangi siyasî görüşten olduklarını dahi konuşmalarından, hal ve davranışlarından, simalarından, hatta giyim kuşamlarından tanımak, teşhis etmek çoğu zaman kolay oluyordu.

Meselâ uzun favorili, uzun saçlı, asık suratlı, geniş paçalı pantolonlu ve parkalı erkekleri gördüğümüzde çoğunun manevî değerlere mesafeli sol görüşlü, militan tipli insanlar olduğunu ve ideolojiye sahip partilere destek verdiklerini tahmin edebilirdiniz.

Yine uzunsaçlı bıyık uçlarını aşağıya doğru sarkıtmış, sert, hamasi konuşmalarıyla dikkatleri üzerlerinde toplayan, münakaşa ve çekişmelere meraklı insanların çoğunlukla ülkücü görüşlere sahip olduklarını ve o ideolojiye sahip olan partilere taraftar olduklarını tahmin edebilirdiniz.

Kısmen sakallı, bol giyim kuşamlarıyla, her fırsatta münakaşalı dinî deyim ve sloganlarla kendilerinden olmayanları tahkir ve taciz etmekten zevk alan tehevvür ve heyecanlarıyla dikkat çeken bu tip insanların eskiden “mücahit “ olarak bilinen bu iktidar döneminde de artık müteahhitliğe soyunan bu tip insanların da siyasî İslâm geleneğinden partilere taraftar olduklarını herkes biliyordu.

Herhangi bir ideolojileri olmayan, siyaset ile siyasîlerle çok alâkaları olmayan sıradan insanları da gerek giyim kuşamlarından, gerekse söz, hal ve davranışlarından, “ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu” diyen insanlar olduklarını tahmin etmek zor olmuyordu.

Bütün bu insan grupları arasında bir kesim vardı ki ilk bakışta hemen bunları tanıyıp, teşhis etmek çok daha kolay oluyordu. İşte bunlar Nurculardı. Günlük tıraşlarıyla, taranmış saçlarıyla, sade ve düzenli giyim kuşamlarıyla, parmaklarındaki gümüş yüzükleriyle, herkese karşı mütebessim ve nuranî simalarıyla, sıcak, samimî celbedici konuşmalarıyla, hal ve davranışlarıyla bu insanların Risale- i Nur Talebeleri olduklarını hemen herkes biliyordu. Ve ceplerindeki Yeni Asya gazetesiyle nam salan bu camianın Üstadın tavsiyeleri doğrultusunda kahir ekseriyetinin Ahrarların devamı olan Demokratlara nokta-i istinat olup, reyleriyle destek verdikleri bilinen bir vakıadır.

Yine eskiden mesture hanımlarla karşılaştığınızda bunlardan çoğunun dinî değerlere bağlı, haramlardan günahlardan sakınan, ibadetinde taatinde olan müttakî hanımlar olduğunu tahmin ederdiniz. Tesettürü dikkate almayan, açık saçıklığı tercih eden hanımların kahir ekseriyeti dinî değerlere mesafeli, hanımlar olarak biliniyordu.

Evet, bizim gençliğimizde üç aşağı beş yukarı toplumun durumu böyle idi. İnsanların konuşmalarından, saçından, sakalından, giyiminden kuşamından, hatta simasından dahi hangi düşünceye, hangi ideolojiye, hangi inanca, hangi siyasî görüşe, hangi cemaate mensup olduklarını öğrenmek mümkün oluyordu.

Ya şimdi?.. Bu zamanda dış görünüşlerine göre veya söz ve beyanlarına göre insanların gerçek kimliklerini öğrenmek zorlaştı. Onun için fizikî ve biyolojik yapılar üzerinden insanları tasnif edip, tanımlamamak lâzım. Günümüzde değer yargıları, anlayışlar çok değişti. Dünün ayıp sayılan, yadırganan, garip karşılanan bir çok giyim kuşamları, hal ve davranışları, örf ve adetler bu gün artık gayet normal görülüyor. Bu meyanda en ciddî ahlâkî aşınmaların ve savrulmaların yaşandığı kesim de maalesef muhafazakâr kesim olduğu da dikkate değer bir gerçek olarak önümüzde duruyor.

