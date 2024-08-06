"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Sen ye, torunun ödesin

İbrahim Aktaşcı
06 Ağustos 2024, Salı
Vaktiyle, memleketin birinde, günlerdir midesine tek bir lokma dahi girmemiş cebi delik bir adam, çarşıda bir lokantanın önünden geçerken, lokanta sahibinin şöyle bağırdığını duyar: “Sen ye torunun ödesin, sen ye torunun ödesin.”

Lokanta sahibinin yanına giden adam, “sahiden ben yiyeceğim ve torunum mu ödeyecek” diye sorar. Lokantacıdan evet cevabını alıp iyice emin olduktan sonra da oturur bir güzel karnını doyurur.

Ağzındaki kürdanıyla kapıya doğru yönelen adamı lokantacı durdurur ve eliyle para işareti yapar. Morali bozulan adam lokantacıya, “hani ben yiyecektim de torunum ödeyecekti” der.

Lokantacı şu cevabı verir: “Bu yediklerinin parasını zaten torunun ödeyecek. Sen dedenin yediklerini öde bakalım…”

Bugünkü köşe yazımız, hesabı bulaşık yıkayarak ödeyenler hakkında.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde Belediyelerin kamu borçları vardı.

Belediyelerin kamuya olan borçlarının bundan böyle kaynaktan kesinti yapılmak suretiyle tahsil edileceğini açıklayan Erdoğan’ın bu sözleri yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

Hal-i hazırda, belediyelerin kamu borçları için İller Bankasından belediyelere aktarılan kaynaktan en fazla yüzde kırk oranında kesinti yapılabiliyordu. Ancak belediyeler zaten gırtlağına kadar borca batmış bir vaziyette oldukları için belediyelere müsamaha gösteriliyordu.

Erdoğan’ın bu sözlerinden anlaşılıyor ki yeni yargı paketiyle birlikte bu oran yüzde yüze kadar çıkarılacak ve belediyelerin gözünün yaşına bakılmayacak. Çünkü belediyeler artık iktidarın değil muhalefet partilerinin elinde.

Son bir iki döneme kadar belediyeleri elinde tutan ve geride milyarlarca lira borç bırakan AKP’li belediyelerin borçları, belediyeler CHP’ye geçince tahsil edilmeye başlanacak. Yani tam bir “sen ye torunun ödesin” durumu.

Muhalefetin elindeki belediyelere bankalarca kredi verilmediği malumunuz. Bir de üzerine bu eski borçlar için yüzde yüze varan kaynağından kesinti yapılır ise bu belediyelerin kasasına bir lira para girmeyecek ve hizmetler duracak.

Muhalefet bu borçları ödeyemeyince de Erdoğan onlara bulaşık yıkatacak.

Bir taşla birden fazla kuş vurmayı hedefleyen Erdoğan, her zaman olduğu gibi yine vatandaşı değil kendini düşünüyor.

Bunu yaparken de muhalefetin kendisine “iyi de sen dedenin yediklerinin parasını ödedin mi ki” diye sormasını istemeyen Erdoğan, muhalefeti sokak hayvanları yasasıyla köşeye sıkıştırmayı ve oyalamayı planlıyor.

İttifak ortağı Bahçeli sokak hayvanları düzenlemesine karşı çıkmışken, AKP seçmeni de aslında bu düzenlemeye çok sıcak bakmıyorken, geri adım atmayan Erdoğan, muhalefetin elindeki belediyelere bir de bu kanun vesilesiyle vuracak gibi.

Bu düzenlemeye açıktan karşı çıkan ve daha şimdiden kanunu uygulamayacağını duyuran muhalif belediyelerin personeli hakkında, kanunu yerine getirmedikleri gerekçesiyle ileride açılacak ceza davalarını şimdiden görür gibiyiz.

Bu davalarda, sanıkların, sokak köpeklerinin başını okşadığına dair tanık beyanları delil olur mu kestiremiyoruz. Uzmanlar, bu sebeple olsa gerek, sokak hayvanlarıyla birlikte çektirilen fotoğrafların sosyal medya hesaplarından kaldırılmasını öneriyorlar!

Yabancı ülkelerden tutun da futbol takımlarına varana dek düşmanı bir türlü bitmek bilmeyen iktidarın bir köpeklere düşman olmadığı kalmıştı.

Yıllar sonra AKP iktidarını “bir dost bulamadım gün akşam oldu” türküsüyle hatırlayacağız galiba…

Seyyah olup şu alemi gezeli…

Okunma Sayısı: 357
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bangladeş'te son 2 günde 231 kişi öldü

    Uluslararası hukukun eksiği kararlılık

    Üniversitelerde vahim tablo

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor

    AYM kararları uygulanmalı

    AB Adalet Divanı

    Bir hata, bir başka hatayla düzeltilmez

    Çiftçiler, tüccarlara ve bankalara mahkum edildi

    İsrail vahşi katliamlarına devam ediyor

    3 milyon hane aşırı yoksulluk sınırının da altında

    İngiltere'de tansiyon yükselmeye devam ediyor: 378 kişi gözaltına alındı

    Bangladeş ordusu: Geçiş hükümeti kurulacak

    AKP seçmeninin üçte biri kararsız

    Yasak uzadıkça zarar büyüyor

    İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir

    Bangladeş'te göstericiler, Başbakanın resmi konutunu bastı

    Doğal gaz ''müjde''leri niye fiyatlara yansımıyor?

    Hac başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı

    Enflasyon rakamları açıklandı: TÜİK: 61.78; ENAG: 100.88

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Türkiye “demokrat” olabilseydi...
    Genel

    AYM kararları uygulanmalı
    Cevher İLHAN

    İsrail’le “gizli ticaret”!
    Genel

    Üniversitelerde vahim tablo
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tereddüt hâsıl etmek, münafıklık alâmeti
    Genel

    Vatandaşlar gıdaya erişemiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Şu Mehdiyet meselesi - 2
    İbrahim Aktaşcı

    Sen ye, torunun ödesin
    Ali FERŞADOĞLU

    Huzur ve mutluluğu yakalamak ister misiniz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.