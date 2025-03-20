"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Çok şükür ki, Risale-i Nur hizmeti var...

Kâzım GÜLEÇYÜZ
20 Mart 2025, Perşembe
Cumhuriyetin ilk yıllarında “Din elden gidiyor” gerekçesiyle başlatılan isyan girişimleri, devletten önce Bediüzzaman engeline takıldı.

İsyancıları “Kardeşi kardeşe kırdırmayın. Yapılacak tek birşey var: Millet irşad edilmelidir” diyerek uyaran Bediüzzaman’ın bu tavrı olmasaydı, tarih çok daha farklı şekillenirdi.

Aynı şekilde, ta Osmanlı zamanından itibaren Türklerle Kürtlere, yüzyıllardır sürdürdükleri ittihad ve ittifakı muhafaza etmelerini ısrarla telkin ve tavsiye eden Bediüzzaman’ın bu yöndeki samimî gayretleri olmasaydı, tahripkâr tesirleri bir miktar azalmış olsa da yer yer hâlâ devam eden “Türkçülük-Kürtçülük fitnesi”ni büyük ölçüde ve gerçek anlamda “etkisiz hale getirip” söndürebilmek bu kadar kolay olur muydu?

Aynı şey, Alevî-Sünnî ayrımcılığını alevlendirmeye yönelik tahrikler için de geçerli değil mi? Her türlü ârızî ayrılık gerekçesini geçersiz kılıp iptal ederek Alevîlerle Sünnîleri de ortak bir çizgide buluşmaya davet eden Bediüzzaman bu tavrıyla o tahrikleri de boşa çıkarmadı mı?

Bu çerçevede bir diğer örnek, 28 Şubat’ta sahneye konulmak istenen “laik-antilaik çatışması”nda da yaşanmadı mı? 

Başörtüsü ve din eğitimi gibi en duyarlı konularda bile sergilenen taciz, tahrik ve baskıların getirdiği sıkıntılar, mücadelelerini tavizsiz bir kararlılıkla, ama müsbet ve yapıcı metodlarla yürüten Nur talebelerinin samimî çabalarıyla aşılmadı mı?

Aynı şey, yaşadığımız süreçteki vahim hukuksuzluklar için de geçerli değil mi?

Peki, aynı zihniyetin eseri olan ekonomik krizlerin had safhaya ulaştığı dönemlerde bile Türkiye, başka ülkelerde görülen sosyal patlamalara sahne olmadıysa, bunun, en başta Bediüzzaman ve talebelerince verilen iman hizmetinin toplumsal bünyeye kazandırdığı manevî ve ahlâkî temelden başka bir izahı olabilir mi?

Sonuç olarak, iç bünyede açılan bilumum manevî yaraları ve bunların ortaya çıkardığı çatışma potansiyelini tevhid eksenli ve kucaklayıcı bir yaklaşımla tedavi etmeyi öngören Risale-i Nur hizmetinin müsbet tesirleridir ki, ülkemizi gerek kendi içinde, gerekse bulunduğu bölgede sıkıntıya sokacak her türlü sebep ziyadesiyle mevcut olduğu halde, bunları büyük ölçüde akim bırakarak, Türkiye’yi korudu.

Okunma Sayısı: 395
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu tablo hukuk devletine yakışmıyor - Demokrasimiz, ekonomimiz ve dış itibarımız zarar görecek

    Kur'ân'ın manaları uyum içindedir

    Kaybımız büyük

    Bütçe, para cezalarıyla ayakta duruyor

    Kur'ân mananın geniş olması için sözü az söyler

    Valilikten 4 günlük eylem ve gösteri yasağı

    Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum ile Elazığ'a kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı

    Üniversitenin yetkisi yok

    Hava sıcaklığı yurt genelinde 10 derecenin altına düştü

    Geçen yıl 348,1 milyar kilometre yol katettik

    Siyasî tansiyon dövizi fırlattı

    İsmail saymaz da gözaltında

    İBB'ye "terör ve örgütlü suçlar" soruşturması: Gözaltına alınan şüpheli sayısı 84'e yükseldi - İmamoğlu da gözaltına alındı

    İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlemlendi

    İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarını iptal etti

    İsrail, Gazze'ye saldırıları konusunda ABD'ye danışmış!

    Meteorolojiden sağanak, fırtına ve kar yağışı uyarısı!

    Artvin'de yeni bir heyelan daha yaşandı: 1 ev yıkıldı, 2 ev ağır hasar gördü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Mehmet Erdoğan Hoca
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çok şükür ki, Risale-i Nur hizmeti var...
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Sosyal medya” esareti
    Faruk ÇAKIR

    Siyasette bir gün
    Ahmet BATTAL

    AB üyelik fırsatı mı?
    İslam YAŞAR

    Şairi şiiriyle uğurlamak
    Cenk ÇALIK

    Aralarındaki fısıldaşmalarını işitmediğimizi mi sanıyorlar?
    Cevher İLHAN

    “Suriye’de döşenmiş mayınlar” ikrarı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.