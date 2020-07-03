Prof. Dr. Halûk Savaş, alanında uzman ve başarılı bir psikiyatri uzmanıydı.

Ulusal ve uluslararası yayınlarda atıf yapılan çok sayıda bilimsel eser ve makaleye imza atmış olmasının yanı sıra, akademik etkinliklerde de aktif ve dinamik bir bilim adamıydı.

Ama onu bu vasfıyla değil, KHKzedelerden biri olarak tanıdık. 15-20 Temmuz OHAL sürecinde KHK ile üniversiteden ihraç edildikten sonra tutuklanıp hapse konulan, vefatıyla sonuçlanan zorlu hastalığa içerideyken yakalanan ve yargılandığı davada beraat ettiği halde hakları iade edilmeyen bir insan.

Ramazan ayında 8 yaşındayken Cennete uçan Ahmet gibi, onun da tedavi için yurt dışına gidişi keyfî şekilde uzun süre engellenmişti. Bu engellemelerin tedavi sürecini nasıl etkilediğini uzmanlar çok daha iyi bilir.

Savaş, hastalığına rağmen KHK hukuksuzluğuna karşı hukuk zemininde ve müsbet hareket prensibiyle kararlı bir mücadele verdi. Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullandı.

Tedavi için yurt dışına çıkışının engellendiği süreçte konuyu sosyal medya kanalıyla gündeme getirerek bir kampanya başlattı.

Gelen yoğun destekle bu kampanya sonuç verdi ve o sayede pasaportunu alarak tedaviye gitti. Ama tedavi seansı bitince hemen geri döndü ve mücadeleye devam etti.

“Meriç’te boğulmayacağım, ülkemde öleceğim ve bu zulmü kimin yaptığını herkes bilecek” diyordu. Varlığından, ona çektirilenlerden ve vefatından bile haberdar olmayanlar hâlâ var belki, ama Halûk Hoca ile aynı hukuksuzluklara maruz kalan, aynı hassasiyetleri paylaşan ve arkasından hayır dua eden milyonlarca duyarlı insan da mevcut.

Savaş bu mücadeleyi sadece kendisi için değil, bütün mağdurlar için ve onlarla birlikte verdi. KHK-TV’nin kurulmasına öncülük etti. Özdabak’la birlikte yargılandığımız davayı da duyarlılıkla izleyip desteğini bildirdi.

“Herkesin yaşama hakkına, insanî değerlerine, düşüncelerine değer verildiği, saygı gördüğü daha demokratik bir Türkiye’de insanlarla kucaklaşmak istiyorum” diyordu.

Son ânına kadar bunun için uğraşan Savaş’ı bu dönemdeki mağduriyetlerin ve hukuksuzluklara karşı verilen mücadelenin sembol isimlerinden biri olarak hatırlayacağız.

Allah rahmet eylesin. Değerli eşi Esen Hanımın, ailesinin, mağdurların başı sağ olsun.