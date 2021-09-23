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23 EYLÜL 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Hukuksuzlukları bitirmek için

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Eylül 2021, Perşembe
Erzincan programımız vesilesiyle gittiğimiz yerlerde görüştüğümüz insanların anlattıkları, içinden geçtiğimiz zorlu süreçte hâlâ devam eden sıkıntılarla ilgili olarak bize ulaşan ve sosyal medyada dile getirilen hususları bir kez daha tasdik ve teyid ediyor:

Delilsiz, sorgusuz, sualsiz derdest edilerek  haksız yere zindanlara tıkılan insanlara oralarda reva görülen muameleler de insanlık dışı.

Çıplak arama rezaleti; tek tuvaletli koğuşlara, aralarında 70-80 yaşındakilerin de olduğu 40 kişiyi doldurarak yapılan eziyetler...

İftiraya uğrayarak hapse konulan masum insanların aile ve çocuklarının maruz bırakıldığı gayri insanî sosyal, psikolojik baskılar...

Malûm yaftanın vurulduğu insanlardan hüküm giyenlerin, süreleri dolduğu ve şartları tahakkuk ettiği halde açık cezaevine geçiş veya denetimli serbestlikle tahliye hakkından mahrum edilerek, fazladan 6 ay ilâ 2 yıl daha içeride tutulmaya devam edilmesi...

Bu kişilerle ilgili gözden geçirmeleri yapıp karar verme görev ve yetkisinin verildiği kurulların başına getirilen bazı savcıların, bu yetkilerini keyfî şekilde kullanıyor olmaları...

“Mimlenen” kişilere karşı başından beri reva görülen hukuk, vicdan ve insanlık dışı yaklaşımın büyük bir inatla hâlâ sürdürülmesi ve Adalet (!) Bakanlığının duyarsızlığı...

Yıllardır içeride tutulan bebek, anne, hasta ve yaşlıları bırakmaya bir türlü yanaşılmazken, dışarıdaki ağır hastaları da içeri tıkma ısrarından hâlâ vazgeçilmemesi. Ne zamandır feryat eden Ayşe Özdoğan’da olduğu gibi...

Beş yılı aşkındır ağırlaşarak devam eden bu hukuksuzluklara artık bir nokta konulmalı. Bunun yolu ise, bunlara yol veren ve arka çıkan bu iktidarın demokrasi içinde ve en kısa zamanda bertaraf edilmesinden geçiyor.

Bu husustaki tek yanlı beyin yıkama, algı operasyonları ve korku kaynaklı duyarsızlık aşıldığı ve mesele kamuoyuna mal olduğu ölçüde söz konusu çözümün yolu açılacak.

* Son dönemde sıklaşan vefat haberleri Nevşehirli Yeni Asya gönüllülerinden, Denetim Kurulu üyemiz Erdal Şenol ve bir dönem İstanbul’da hizmetlere büyük katkılarda bulunmuş olup son yıllarında ağır rahatsızlıklar geçiren Celal Ertonga ile devam ediyor. Allah rahmet eylesin. Ailelerinin ve camiamızın başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

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