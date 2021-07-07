"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

“Meğer 28 Şubatçılarla anlaşmış”

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Temmuz 2021, Çarşamba
7 yıl önce Ergenekon sanıkları ile Balyoz hükümlülerinin, tahliye edildikten sonra Türkiye’nin durumunu M. Kemal’in 95 yıl önce Samsun’a çıktığı zaman bulduğu durumdan daha elîm ve vahim olarak nitelerken, diğer taraftan “yandaş medya”da AKP’ye destek çağrıları yapmalarını ve Erdoğan’ın yanında saf tutmalarını “AKP-Ergenekon ittifakı genişliyor” diye yorumlamıştık (25.4.14).

(Bu yazımıza, geçen Haziran ayı başında rahmet-i Rahman’a kavuşan Zafer Ferah şu yorumu yazmıştı: “Bizi suçlayanların kulakları sağır olana kadar, pardon duyana kadar çınlasın, patlasın ki, belki akılları başlarına gelir...”)

Şunlar da “Şimdi de AKP-Balyoz ittifakı” başlığıyla yayınlanan yazımızdan (1.7.14):

“Düne kadarki ittifaklar tersyüz oldu. Evvelce Ergenekon-Balyoz blokuna karşı cemaatle birlikte hareket eden AKP, sonra cemaate karşı Ergenekon-Balyoz’la aynı çizgiye geldi. Bu keskin manevra Başbakanın dilinde ‘Ergenekon’la mücadele ettik, şimdi de neo-Ergenekon’la mücadele edeceğiz’ sözüyle ifadesini buldu. Ergenekon ve Balyoz tahliyeleri üzerine ‘Hani derin devletle ve darbelerle mücadele ediyorduk, ne oldu?’ gibi sorular yükselince, yandaş kalemlerin bu suallere cevabı ‘O mücadele şimdi paralel yapıya karşı veriliyor; çünkü en büyük tehlike artık o’ tevilleri ekseninde şekillendi. Gülen hareketine sızıp onu kendi amaçları için kullananların oluşturduğu bir yapı olabilir. Ama aynı yapının, yine benzer maksatlarla iktidar partisine sızan bir izdüşümü de yok mu?”

O dönemde benzer başka yazılarımız da oldu. Bir kısmı Cemaat ve İktidar kitabımızda.

Bunları, Davutoğlu’nun Aralık-2016’da “Bu sistemi sizin için getirmiyorlar, bir dönem sizi yapacaklar, ama daha sonra 28 Şubatçı bir zihniyeti getirecekler, bu gücü onlara kullandıracaklar, yapmayın” diye uyardığını söylediği Erdoğan’la ilgili şu sözleri üzerine hatırladık:

“Meğer o zaten perde gerisinde 28 Şubatçılarla anlaşmış. Şimdi fark ediyorum. Perinçek’le anlaşmış, Bahçeli’nin bütün diktelerini kabul etmiş, kulvarı değiştirmiş. Altın tepsi içinde 28 Şubat’çılara, 28 Şubat’ta yapamadıkları herşeyi yapabilmeleri için bir sistem sunuyor. Beştepe’de kaç TKP mensubu, Perinçekçi unsur olduğunu biliyor musunuz?” 

Gelinen nokta işte bu...

Okunma Sayısı: 847
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Feyzullah Ayhan

    7.7.2021 00:35:14

    Gündüz gibi aydınlık delillerle ortaya koysanız da iki grup vardır ki ikna edemezsiniz: Bir grup ki tarafgirlikte gözü kararmış kesim ki hakkı batılı birbirinden ayırt edemez hepsini mutlak hayır görür, aynı zamanda echeldirler.Diğer grup ise iktidara fikren ve zikren taraf olmadığı halde, iktidar kaymağını yemek(yiyen,) miri malına çökmek(çöken)için iktidar yanlısı, destekçisi görünen ve iktidarla bu konuda anlaşmış olanlardır.İşi kotaranlar da ekseriyetle bu ikinci gruptur. Birinci grup umumiyetle figürandır ama figüran olduğunun da şuurunda değildir. İkinci grup siyasi iblis iken, birinci grup siyasi meczupturlar. Her ikisinden de korkulur. Çünkü her iki grup da tehlikelidir.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı

İtalya, İspanya'yı eleyerek finale yükseldi

Milletin sofrasından çalıyorlar

Yapılan zamlar adaletsiz

İklim değişikliğine karşı ağaç dikimi

Herkesin hukuka ihtiyacı var

Sıcaklıkta tehlike çanları çalıyor

Saman zirve yaptı

Avrupa'da en yüksek aşılama oranı Belçika'da, en düşük Bulgaristan'da

'30 yıllık kazancımın hepsini bu bahçeye yatırdım'

'Libya'nın Tobruk kentinde bayrağımıza yönelik çirkin eylemi şiddetle kınıyoruz'

Son 24 saatte 5299 kişinin testi pozitif çıktı

Yabancı yatırımcı Türkiye’den kaçıyor

Basın hürriyeti açısından kaygılar artıyor

Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 128 sığınmacı daha kurtarıldı

Anayasa ihlâl ediliyor

Koca: Delta plus 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü

102 mağdurun şikayetiyle yeni soruşturma dosyası açıldı

Rusya'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları paylaşıldı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

“Meğer 28 Şubatçılarla anlaşmış”
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Cevher İLHAN

Yine yargıya “el uzatılıyor”
Genel

Milletin sofrasından çalıyorlar
Risale-i Nur'dan

Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin
Ali FERŞADOĞLU

Dini siyasete alet edenlere bir şey demeyecek misiniz?
Yasemin GÜLEÇYÜZ

Ahir zaman fitnesinde kadın-aile
Ahmet BATTAL

Yüksek Öğretim Şûrâsı
Genel

Erbil Havaalanı füzelerle hedef alındı
Genel

Günün Ayet ve Hadisi

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.