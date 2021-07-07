“Meğer 28 Şubatçılarla anlaşmış”

7 yıl önce Ergenekon sanıkları ile Balyoz hükümlülerinin, tahliye edildikten sonra Türkiye’nin durumunu M. Kemal’in 95 yıl önce Samsun’a çıktığı zaman bulduğu durumdan daha elîm ve vahim olarak nitelerken, diğer taraftan “yandaş medya”da AKP’ye destek çağrıları yapmalarını ve Erdoğan’ın yanında saf tutmalarını “AKP-Ergenekon ittifakı genişliyor” diye yorumlamıştık (25.4.14).

(Bu yazımıza, geçen Haziran ayı başında rahmet-i Rahman’a kavuşan Zafer Ferah şu yorumu yazmıştı: “Bizi suçlayanların kulakları sağır olana kadar, pardon duyana kadar çınlasın, patlasın ki, belki akılları başlarına gelir...”)

Şunlar da “Şimdi de AKP-Balyoz ittifakı” başlığıyla yayınlanan yazımızdan (1.7.14):

“Düne kadarki ittifaklar tersyüz oldu. Evvelce Ergenekon-Balyoz blokuna karşı cemaatle birlikte hareket eden AKP, sonra cemaate karşı Ergenekon-Balyoz’la aynı çizgiye geldi. Bu keskin manevra Başbakanın dilinde ‘Ergenekon’la mücadele ettik, şimdi de neo-Ergenekon’la mücadele edeceğiz’ sözüyle ifadesini buldu. Ergenekon ve Balyoz tahliyeleri üzerine ‘Hani derin devletle ve darbelerle mücadele ediyorduk, ne oldu?’ gibi sorular yükselince, yandaş kalemlerin bu suallere cevabı ‘O mücadele şimdi paralel yapıya karşı veriliyor; çünkü en büyük tehlike artık o’ tevilleri ekseninde şekillendi. Gülen hareketine sızıp onu kendi amaçları için kullananların oluşturduğu bir yapı olabilir. Ama aynı yapının, yine benzer maksatlarla iktidar partisine sızan bir izdüşümü de yok mu?”

O dönemde benzer başka yazılarımız da oldu. Bir kısmı Cemaat ve İktidar kitabımızda.

Bunları, Davutoğlu’nun Aralık-2016’da “Bu sistemi sizin için getirmiyorlar, bir dönem sizi yapacaklar, ama daha sonra 28 Şubatçı bir zihniyeti getirecekler, bu gücü onlara kullandıracaklar, yapmayın” diye uyardığını söylediği Erdoğan’la ilgili şu sözleri üzerine hatırladık:

“Meğer o zaten perde gerisinde 28 Şubatçılarla anlaşmış. Şimdi fark ediyorum. Perinçek’le anlaşmış, Bahçeli’nin bütün diktelerini kabul etmiş, kulvarı değiştirmiş. Altın tepsi içinde 28 Şubat’çılara, 28 Şubat’ta yapamadıkları herşeyi yapabilmeleri için bir sistem sunuyor. Beştepe’de kaç TKP mensubu, Perinçekçi unsur olduğunu biliyor musunuz?”

Gelinen nokta işte bu...