Üstad Bediüzzaman ve Mahmut Hocaefendi

Mehmet Zekeriya imzalı bir mektuptan: “Meşhur vaizlerden Mahmut Efendi ve Ali Haydar Efendi Risaleleri tetkik ettikten sonra bu Risalelerin fevkinde hiçbir fert bir risale çıkarmak kabiliyetine hâiz olamayacağını ve kemal-i iştiyak ve hürmet ile Risale-i Nur’u okuyup hayret ve istihsan ile karşıladıklarını İstanbul’dan gelenler beyan ediyorlar.”

Üstad Bediüzzaman da şöyle yazmış:

“İstanbul büyük âlimlerinden ve kıymetli vaizlerinden Risale-i Nur hesabına bir meded, bir yardım, bir takdir ve tahsin bekliyorduk. Başta merhum fetva emini Ali Rıza olarak bir kısım mübarek zatlar takdir ve tahsinleriyle bizleri, yani Risale-i Nur şakirdlerini ebedî minnettar ve müteşekkir eylediler. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun.

“Hususan yeniden haber aldık ki, meşhur ve hakikatlı ve kıymettar ve tesirli vaiz ve âlimlerden Mahmut Efendi ve Ali Haydar Efendi Risale-i Nur’un ehemmiyetini tam takdir ederek bizleri pek çok mesrur edip, bizi himaye eden merhum Ali Rıza Efendinin zevalindeki (vefatındaki) acıyı izale ettiler.

“Biz şakirdler dahi o zatları bu mübarek günler ve gecelerdeki manevî kazançlarımıza hissedar edeceğiz. Bizim tarafımızdan o kıymettar zatlara çok arz-ı hürmet ve selâm ve selâmetlerine duamızı tebliğ ediniz.”

(Abdulkadir Badıllı’dan intikal eden el yazma Emirdağ Lâhikası 112 numaralı mektup.)

Bu mektupta bahsi geçen Ali Rıza Efendi, “İstanbul’daki itiraz”da Üstadı savunan zat.

Ali Haydar Efendi, Ahıskalı ünvanıyla tanınan ve Fatih-Çarşamba’daki İsmet Efendi Dergâhının son şeyhi olan zat olmalı, ki onun da Üstad ve Risale-i Nur’a dost olduğuna dair bilgiler, bu mektupla tasdik ve teyid ediliyor.

Mektupta geçen Mahmut Efendinin, Urfa Müftüsü Mahmut Kâmil Efendi olduğu ifade ediliyor. Ama İsmailağa cemaatinin dün ebediyete uğurlanan şeyhi ve Ali Haydar Efendinin, 1951’de vaiz olarak vazifeye başlayan talebesi Ustaosmanoğlu Hocanın da Üstada ve Risale-i Nur’a olan dostluğu ile bu manalardan hissedar olması kuvvetle muhtemel.

Ahirzamanın en zor ve çetin döneminde birbirine arka çıkan bu Hak yolcularını rahmetle yad ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun ve ehl-i imanı, onların nurlu yolunda buluşup kaynaşarak yürümeye muvaffak eylesin.