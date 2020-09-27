Yeni Asya ailesindeki son vefatlar

Gerçi uzmanlar koronadan vefatların, sair sebeplerle vaki olan ölümlere kıyasla çok düşük olduğunu söylüyor; ama salgın ve buna bağlı vefatlardaki artış gündemin ilk sırasındaki yerini korumaya devam ediyor.

Bu hengâmede Yeni Asya ailesindeki ve Nur camiasındaki vefatlar da ne kadar arttı.

Sıklaşan aralıklarla gelen her yeni haber, şahsen tanıdığımız veya tanımadığımız şahs-ı manevî mensuplarından birinin daha terhis belgesini alıp berzaha göçtüğünü bildiriyor.

İşte Mehmet Özkan, Cafer Sadık Çim ve Avustralyalı Müslüman gazeteci Peter Barnett’ten sonra kervana katılanların bazıları:

Bir dönem Van’da Yeni Asya Temsilciliğini üstlenen, Külliyat satışlarında birincilik alan, her zaman taze bir şevk, heyecan ve dinamizmle hizmete sarılan Kâmil Koyuncu...

80’li yıllarda muhasebe müdürümüz olarak hizmet eden, o dönem hemen her gün Risale-i Nur eksenli sohbetler yaptığımız ve zaman zaman Külliyattan okuduğu bahislerden gündeme ışık tutanlarını hatırlatıp Köprü’de yazı konuları için fikir veren Mehmet Gürbüz...

Yoğun bakımda geçen zorlu bir mücadelenin ardından, daha henüz 35 yaşındayken, geride genç eşiyle üç küçük yavrusunu bırakarak can emanetini Sahibine teslim eden ehl-i hizmet kardeşimiz Said Başaran Durum...

Sungur Ağabeyin son dönemlerinde zaman zaman gazetemizi ziyaret eden Erzurum menşeli Nur hizmetkârlarından Vahdet Yılmaz...

Son görüşmemizi Urla’daki bir Risale-i Nur dersinde yaptığımız, Vanlı son şahit ve Yönetim Kurulu eski üyemiz Selâhaddin Akyıl...

Ve İttihad’ın kuruluşundan itibaren senelerce gazetemizi kapı kapı dağıtırken bazı günler 25 kilometre yol yürüyen, son ânlarına kadar her vesileyle dua ve destek mesajlarını ileten samimiyet, sadâkat ve istikamet timsali Antakya Temsilcimiz Ahmet Denktaş...

Keza hepsinin isimlerini buraya alamadığımız, ama gazetemizde taziyeleri çıkmaya devam eden diğer bütün aile mensupları...

Bekir Berk’in Yeni Asya’da çıkan bir yazısındaki ifadesiyle, tam bir “yıldız yağmuru...”

Onlar şimdi, ömürlerini vakfettikleri hizmetleri kabirdeki menzillerinden takip ediyorlar.

Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsınlar. Ailelerinin ve Yeni Asya ailesinin başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.