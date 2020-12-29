2020 nasıl geçti?

Hayatımızda büyük değişimlerin yaşandığı zorlu bir seneyi geride bırakıyoruz.

Nasıl geçtiğini anlayamadığımız farklı bir yıl oldu. Yangınlar, seller, depremler ve hastalıklar ile birlikte türlü afetler yaşandı. İbret alacağımız, dersler çıkaracağımız hadiseler geçirdik. Ve halen de bulaşıcı bir hastalıkla imtihan içerisindeyiz. Yarına bile senedimiz yokken, muhasebemizi şimdiden yapmamız gerekiyor. Önümüzde daha neler var bilemiyoruz. Ama zahmetlerin rahmetlere dönüşeceği bir yıl temenni ediyoruz.

Zulümlerin arttığı, adaletsizliklerin yaşandığı dünya, büyük bir tokat yedi. Bu hadiseler bizlere bu mesajı veriyor. Yapılan yanlışlar, İlâhî gazabı celbediyor. 2020 bitse de, insanlık ders almadığı sürece, musîbetler birbirini takip edecektir. O yüzden herkesin kendine çekidüzen vermesi gerekiyor. Artık silkelenmeliyiz.

Musîbetlerin arkasında bir el var. Hikmeti ve adaletiyle iş görüyor. “Deve kuşu gibi başınızı gaflet kumuna sokmakla ölümden kaçamazsınız! Başınızı kaldırınız! Kendini tanıttırmak isteyen faal ve kudretli bir Zât’ın hârika işlerine bakınız! Siz başıboş olmadığınız gibi bu hâdiseler de başıboş olamazlar. Her birisi çok hikmetli vazifeler peşinde koşturuluyorlar. Bir müdebbir-i Hakîm tarafından istihdam olunuyorlar.”

Karşılaştığı musîbetler karşısında duruşunu bozmayan Bediüzzaman, Risale-i Nur’un “mânevî bir halâskâr” vazifesi gördüğünü söyleyerek, bu mübarek vatanı türlü tehlikelerden koruduğunu müjdelemiştir. Bu durum da bizlere düşen; iman hakikatlerini daha çok okumak, anlamaya ve anlatmaya çalışmak olmalıdır.

Bu vesileyle Risale-i Nur derslerini askıya almak değil, bilâkis daha çok okumak, dinlemek gerekiyor. Biz de yasak olduğu günlerde online, diğer zamanlarda dershanemizde okumalarımızı gerçekleştirdik elhamdülillah. Bununla birlikte memleketin farklı yerlerinde sayısız seminerler, programlar gerçekleşti. Hepsi uhuvvete ve muhabbete medar oldu.

Koronavirüs ile birlikte iş hayatı, eğitim, sosyal hayat da farklı bir boyut kazandı. İlişkiler uzaktan programlarla sürdürüldü. Online okumalar, eğitimler, toplantılarla süreci yönetmeye çalıştık.

İçinde bulunduğumuz bu zorlu sürecin güzel tarafları da oldu elbette. Ölümü, ahireti daha fazla hatırladık, kendimize çeki düzen vermeye çalıştık. Sahip olduğumuz nimetlerin farkına vardık. Tabiî ortamlarda nefes almanın kıymetini öğrendik. Doğru beslenme ve bağışıklığı güçlü tutmaya çalışarak tedbirimizi aldık. Gerekli olmadıkça kalabalık ortamlara girmedik.

Çok şükür bu hastalığa yakalanmadım, ama umumî musîbet olarak başımızda durduğu sürece hepimizi etkiliyor maalesef. Hayatımızda hiç bu kadar ölüm haberi almamıştık. Virüsü kapan, ölen tanıdıklarımız da oldu, ama hastalıkların perde olduğunu bilmekle büyük teselli bulduk.

Güvenli sığınaklarımız olan evlerimizde, daha fazla düşünme ve tefekkür etme imkânımız oldu. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız, eksiklerimiz, fazlalarımız, hepsi bir bir aklımızda.

Şimdi bir köşeye oturup bir yılın muhasebesini yapmalıyız. Artık hesaplaşmak gerekiyor.

Evet bir senelik defter daha kapanıyor. Ömür geçiyor. Arkaya dönüp baktığımızda, pişman olmayacağımız şekilde yaşamak gerekiyor. İnşaallah 2021 yılı eksikleri tamamlamak ve geri kalınan noktaları telâfi etmek için istifadeli bir sene olur.

Sağlıklı, sıhhatli, huzurlu, mutlu yıllara…