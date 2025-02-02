İyilik kavanozu

Faaliyet Köşesi

Merhaba sevgili çocuklar. Bu hafta faaliyet köşemizde iyilik kavanozu yapacağız. Üç aylardan Şaban ayına girdik. İyiliklerin ve ibadetlerin daha makbul olduğu bu mübarek aylarda yaptığımız iyilikleri arttırmaya ne dersiniz?

Malzemeler:

• Kavanoz

• Makas

• İp

• Kumaş/ keçe

•Guaj boya

Yapılışı:

Bir tane cam kavanozu alıyoruz. Dış camını guaj boya ile boyuyoruz. İsterseniz boyamadan da yapabilirsiniz. Sonrasında dış camı için hazırladığımız “iyilik kavanozu” etiketini yapıştırıyoruz. Kavanozun boyutuna göre kapağı için kare şeklinde kumaş kesebilirsiniz. İple kapağının üzerine kurdele yapıyoruz. Ve yapılacak iyiliklerin yazılı olduğu kâğıtları kesip kavanozun içine koyuyoruz. Şöyle bir sallayıp her gün bir iyilik çekiyoruz. Ve uygulamaya çalışıyoruz. İşte bu kadar. Senin de aklına gelen iyilik fikirlerin varsa bir kâğıda yazıp kavanozuna atabilir, arkadaşlarınla paylaşabilirsin.

İyilik köşesi hazırladık

Bu hafta miniklerle iyilik köşesi hazırladık. Dünya görseli çıkarıp A2 boyutunda beyaz mukavva kâğıdına yapıştırdık. Üst tarafına ise “İyilik eden iyilik bulur” yazısını yazdık. Dünya görselini kâğıdın ortasına yapıştırdık. Ve miniklerin ellerini parmak boyası ile boyayıp kâğıdın her yerine el baskısı yaptık. Dünyamız yaptığımız iyiliklerle daha da renklenecek, güzelleşecek mesajı verdik.

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