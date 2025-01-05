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5 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Üç Aylar feneri yapıyoruz

Kübra ÖRNEK KORKMAZ
05 Ocak 2025, Pazar
“Allah’ım Receb’i ve Şaban’ı bizlere mübarek kıl, bizi Ramazan’a ulaştır” duasıyla üç ayların manevî atmosferine giriş yapıyoruz.

Bu mübarek günlerde evlerimizi süslemek için renk renk fenerler yapmak ister misiniz? Çok basit malzemeleri hazırladıktan sonra yapılışına bakabilirsiniz.

MALZEMELER:

• Renkli A4 kâğıt

• Makas 

• Telli zımba

YAPILIŞI:

Kâğıdı yan çevirip ikiye katlayalım. 

Katladığımız kısmın sağ kenarını, fenerin tutacağı olması için bir miktar kesiyoruz. 

Kalan büyük parça kâğıdı katlı tarafından eşit aralıklarla uç kısmında pay bırakarak kesiyoruz. Kestikten sonra kâğıdımızı açıyoruz. Uçlarını zımbalayarak birleştiriyoruz. Son olarak fenerin tutma yerini de zımbalayıp bitiriyoruz. Hazırladığınız fenerlerle evinizi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. 


Not: Üç Aylar takvimi, çocuklar için dualar, etkinlikler, hikâyeler, kandil kartları ve daha bir sürü etkinlik örnekleri için yandaki QR kodu taratıp dosyayı indirebilirsiniz.

 

Faaliyet Köşesi - Kübra Örnek Korkmaz
[email protected]

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