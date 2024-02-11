Okumalarımızı verimli yapmak

Üstad “Ey kendini insan bilen insan. Kendini oku! Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.” (Sözler.730) demektedir.

Zübeyir Gündüzalp ise, “Okumak, okumak, okumak. Dem ve damarlarımıza karışana kadar okumak.” demektedir. Görüldüğü gibi okumak, biz Müslümanlar, özellikle Risale-i Nur talebeleri için önemli hale geliyor. Okumak, öğrenmenin ve terakkinin en öncelikli bir adımıdır.

Okumak, her yeniliğin başlangıcı, anlaşabilmenin, iletişimin ilk adımlarından biridir. Kur’an’ın ilk emrini “İKRA-OKU”dur. Nasıl okunacağını yine Rabb’imiz ayetin devamında, “Oku, seni yaratan Rabbinin adıyla oku.” diyerek belirtmiş.

Okumak önemli, işe yarayacak bir şekilde okumak daha önemlidir. Okumaya başlamadan yapılacak işlemler de önemli.

Bunları şöyle özetleyebiliriz. Konuya, okumaya yoğunlaşmak, fiziksel ortamı ve zihinsel ortamı hazırlama, önceden metne göz atmak, okumanın amacını tespit ettikten sonra aktif bir şekilde okumaya başlanabilir.

Okumaya niyetim var mı? Okumak için hazır mıyım? sorularına cevabınız ‘Evet’ ise okumak için hazırsınız demektir.

İkinci olarak, Okumanın amacı olmalı. Okurken kelimelerdeki, cümlelerdeki vurgulara dikkat edilmeli ki yazar ne demek istiyor anlaşılsın. Sonra okumaya devam edin. Okurken yazarla konuşuyormuş gibi okumak da önemlidir.

Okuma sırasında radyo dinlemek, bir şeyler yemek ve etrafta gürültü olması, dikkati dağıtacak olayların yaşanması da verimi düşürür. Okuma amacımıza göre okuma hızı ve teknikleri farklı olabilir.

Verimli bir okuma sağlamak için son bir tavsiye de, “Yanınızda kalem, kâğıt ve sözlük gibi araçlar bulundurun.”

Verimli bir okuma için bazı teknikler vardır, mesela;

Hızlı okuma; sathi bir bilgi edinmek için başvurulan tekniktir. İki şekilde uygulanır; birinci olarak, aranan kelime, kavram veya konu başlıkları büyük ve uzun metinlerde içinde taranarak araştırılır. İkinci olarak, mesela gazete okuma esnasında okuyanın ilgisini çekmeyen konularda göz gezdirme gibi…

Başka bir teknik mesela, bir topluluğa karşı okuma yapılıyorsa, kelimelerin net çıkması isteniyorsa o zaman yavaş okuma tekniği uygulanır.

Bilgi edinmek, bir konu hakkında derinleşmek amacıyla dikkatli okuma tekniğine başvurulur. Bu okumada kelime yapılarına, seçilişine, noktalama işaretlerine kadar dikkat etmek gerekir. Esnek okuma ise, bir roman, gazete, dergi veya hikâyeyi belli bir metoda bağlı kalmadan, kendini sıkmadan, zorlamadan okumadır.

