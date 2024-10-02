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2 EKİM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yeni eğitim yılı

M. Fahri UTKAN
02 Ekim 2024, Çarşamba
Yeni Eğitim-Öğretim yılı başlangıcında geç de olsa bir değerlendirme yapmak isterim. Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için eğitim-öğretim dönemi başladı.

Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin branşlarına göre dağılımına bakıldığında, 222 bin 995 ile sınıf öğretmenleri ilk sırada yer alıyor. Sınıf öğretmenlerini, 73 bin 88 ile İngilizce, 56 bin 395 ile okul öncesi ve 50 bin 833 ile Türkçe öğretmenleri izliyor. 

Bunları; 45 bin 379 ile ilköğretim matematik, 40 bin 333 ile Türk dili ve edebiyatı, 38 bin 400 ile fen bilimleri ve fen ve teknoloji, 37 bin 235 ile din kültürü ve ahlâk bilgisi, 35 bin 92 ile beden eğitimi ve 33 bin 233 ile matematik öğretmenleri takip ediyor. 

Türkiye’de en çok sınıf öğretmeni görev yapıyor gerçeği düşünülmesi gereken ayrı bir husus. Bunun yanında tedbir alınması gereken bir konu da; öğretmen açığının 100 bin dolaylarında olduğu. Başka bir problem, Öğretmen maaşları. Bu konuda şimdiye kadar bazı iyileştirmeler yapılmışsa da bu yeterli görülmemektedir.

Diğer bir problem mevcut öğretmen sayısının öğretmen ihtiyacından epey az olduğu. Bölgelerin öğretmen doluluk oranlarına bakıldığında Ege Bölgesi ve İç Anadolu bölgesi yüzde 95 dolayında olarak ilk sıralarda görülmektedir. 

En düşük doluluk oranı Marmara Bölgesi’nde yüzde 83 olarak görülmektedir. Türkiye geneli öğretmen doluluk oranı ise yüzde 89,72 olarak belirlendi.” (AA 2022 yılı sayıları)

İşte, yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon civarında öğretmeni ilgilendiren eğitim sisteminin işleyişi gerçekten ülkemizin ve milletimizin geleceği için çok önemli olduğu açıkça görülmektedir. 

Bunlardan başka asıl problem, ‘Müfredat konuları’nın toplumun isteklerine uygun olmadığı görülmektedir.

Bu sene açıklanan müfredatta bulunan bir konu ülkemiz için çok önemli.

“2024-2025 eğitim öğretim yılındaki ana gündem konularından biri de meslekî ve teknik eğitim olacak. Herkesin bir mesleği olmalı” şeklinde bir felsefesi bulunan Meslekî ve Teknik Eğitim Politika Belgesi kapsamında, meslekî ve teknik eğitimi güçlendirecek, üretim sektörüne nitelikli eleman teminini mümkün kılacak bir dizi yeni uygulama hayata geçirilecek. Bu madde uygulanma imkânı bulursa çok güzel sonuçları olacaktır. 

Eski bir Teknik Öğretmen olarak bütün öğretmenlere ve öğrencilere başarılı bir eğitim ve öğretim yılı diliyorum. 

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