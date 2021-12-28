Sultan III. Ahmet av sırasında attan düşer ve yaralanır. Civarda av köşkü bulunan Fransız soylusu Pierre Ferry, attan düşenin sultan olduğunu bilmeden yardıma koşar. Sultan da Mösyö Ferry’nin hatırasına o bölgeye Feriköy adını verir.

MEHMET CEBE - GEZİ

İki aydır misafir olarak ikamet ettiğimiz Feriköy Yayla Mahallesi’nden bir yabancı gözüyle Feriköy’ü tanıyalım mı?

Yeni Asya Gazetesi dağıtımı vesilesiyle gezip gördüğüm yerleri mekânları sizlere de anlatmak isterim.

Bilgiler internet üzerinden derleme olmakla birlikte fotoğrafları gezerken çektim.

Buyurun beraber tanıyalım.

Feriköy, İstanbul`un Şişli ilçesine bağlı Okmeydanı ile Osmanbey arasında kalan bölgede yer alan bir semttir. Feriköy adı 18.yy`da bölgeye gelen Mösyö Ferry adındaki Rum tüccardan gelmektedir. Eski adı Aya Dimitri olan bu küçük Rum köyü zamanla Mösyö Ferry’nin köyü olarak anılmaya başlanmış ve bölgeye yerleşen diğer Ermeni ve Rum asıllı vatandaşlarla birlikte gelişmeye başlamıştır. Günümüzde hâlâ ayakta duran birçok tarihî kilise ve vakıf okulları ile her biri açık hava müzesini andıran mezarlıklar o dönemden kalmıştır.

Bomonti mi Feriköy mü?

Feriköy, 18. yüzyıla kadar çoğunlukla Rumların ikamet ettiği Aya Dimitri Köyü olarak bilinir. Rivayet odur ki, Aya Dimitri’deki ormana avlanmaya gelen Sultan III. Ahmet av sırasında attan düşer ve yaralanır. Civarda av köşkü bulunan Fransız soylusu Pierre Ferry, attan düşenin sultan olduğunu bilmeden yardıma koşar. Sultan da Mösyö Ferry’nin hatırasına o bölgeye Feriköy adını verir. Sonraki yüzyılda Feriköy’de Bomonti kardeşler tarafından kurulan bir fabrika sebebiyle de fabrikanın etrafındaki alan Bomonti olarak adlandırılmış. Burasıyla ilgili ayrı bir araştırma yazısı kaleme almayı düşünüyorum.

Aynalı gökdelenlerin arasındaki eski bina bir kilise mi?

Dünya üzerinde çok az sayıda bulunan Gürcü Katolik kiliselerinden biri olan ve 1861 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Gürcü vatandaşları için kurulan Notre Dame de Lourdes Gürcü Katolik Kilisesi’ne şimdilerde etrafında yükselen gökdelenlerin gölgesi düşüyor. Pazar günleri saat 11:15 ve 18:15’te ayin düzenleyen kiliseyi yakından görmek isterseniz 17:00’dan sonra ziyaret edebilirsiniz.

Notre Dame de Lourdes Gürcü Katolik Kilisesi, İstanbul’da tek. 1861’de Katolik Gürcü rahip Petre Harisçiraşvili tarafından kurulan kilisenin sakin bir bahçesi var.

Antika Pazarı

Feriköy’de Cumartesi günleri % 100 Ekolojik Pazar’ın kurulduğu alanda her pazar antika pazarı kuruluyor. Burada ne ararsanız var. Porselen takımlar, analog fotoğraf makineleri, daktilolar, kıyafetler, kitaplar… Sadece gezip görmek maksatlı gitseniz bile kendinizi tutamayıp birkaç şeyi eve götürmek isteyebilirsiniz.

Hafta sonunuzu iyi değerlendirmek veya yeni şeyler keşfetmek istiyorsanız Feriköy Antika Pazarı tam size göre. Pazar hem uzak bir yerde bulunmuyor hem de ulaşım çok rahat. Eğer gezmekten yorulursanız veya acıkırsanız pazarın içinde yemek yiyebileceğiniz küçük bir de stant bulunuyor.

Geçici olarak ikamet ettiğimiz Yayla Mahallesi’ne bir kilometre mesafede olan bu pazarı biz de iki defa gezdik gördük. Tanıtım amacıyla gazetemizi günlerdir bu mahallenin sokaklarında dağıtıyorum. İstanbul’un en çok ilgi gören bitpazarlarından biri olan Şişli Feriköy Antika Pazarı, keyifli bir hafta sonu geçirmek isteyen herkesin, özellikle nostalji sevenlerin mutlaka uğraması gereken bir yer. İkinci el eşya alım satımının yapıldığı bu pazar yeri Feriköy Bitpazarı, Bomonti Bitpazarı, Bomonti Antika Pazarı isimleriyle de anılıyor.

Feriköy Spor Kulübü

1919’da Feriköy İclaliye Kulübü, 1923 yılında Feriköy İdman Yurdu, 1927’de Feriköy Duatepe İdman Yurdu adlarıyla 3 kez kurulan Kırmızı-Beyaz renkli takım, kısa zamanda gördüğü ilginin etkisiyle semtinin adı Feriköy ismini aldı ve Feriköy Gençlik Kulübü adıyla 1947’de tescil edildi. 1982’de, Feriköy Gençlik Kulübü olan ismi Feriköy Spor Kulübü olarak değiştirilmiştir.

Kırmızı-beyazlı kulüp A takım hocası Şaban Acar yönetiminde 2015-16 sezonunda futbol U-19 takımıyla önce İstanbul Şampiyonu, daha sonra Türkiye Şampiyonu oldu. 2016-17 sezonunda grubunu 2. sırada bitirerek Play-off grubuna kalan Şişli kulübü, bu grubu da 9 maçta 20 puan toplayarak, 2. sırada tamamlamış ve 2017-18 sezonunda 5 yıl aradan sonra BAL Ligi’ne yükselmiş olup, 13 takımlı grubunu 28 puanla 9. sırada tamamlamasına rağmen, statü gereği gruptaki İstanbul takımları arasında son sırada olması sebebiyle İstanbul Süper Amatör Ligi’ne tekrar düşmüştür. Feriköyspor 2018-19 ve 2019-20 sezonlarını bu ligde tamamlamış ve 2020-21 sezonunda da yine İstanbul SAL Ligi’nde mücadele edecektir. Kırmızı-Beyazlı takım, tıpkı Üç Büyükler dışındaki diğer İstanbul ekipleri gibi, bugün Süper Lig’e dönme mücadelesi vermektedir.

Feriköy Camileri

Mahallenin dinî ve manevî ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayırseverler tarafından camiler yapılmış.

Bu camilerde vakit ve Cuma namazlarını mahalle sakinleriyle beraber ifa etme fırsatımız oldu.

Cami müdavimleri genelde yaşlı insanlar, Gençleri ancak Cuma günleri görmek mümkün.

Şişli Feriköy’de başlıca camiler şunlardır:

- Feriköy Paşa Camii

- Behram Çavuş Camii

- Kule Mevkii Camii

- Hacı Ayşe Sarıgül Camii

- Feriköy Yayla Camii

- Hasan Zeynep Camii