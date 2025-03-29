"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Fetih 29’dan 26. Sözün hatimesine

Mehmet ÇETİN
29 Mart 2025, Cumartesi
Sözler’in sonundaki Fihrist’te 26. Söz için şu ifade geçer: “Ve hatimenin hatimesinde mesail-i müteferrikadan altı mesele var ki, birisi Sure-i Feth’in âhirindeki ayetin bir sırr-ı i’caziyesini açıyor.”1

Evvela, hatimenin hatimesi ifadesiyle hangi metne atıf yapılıyor, o tesbit edilmelidir.

Kader Risalesi’nin sonunda bir Hatime var ve buna bir de ek olarak Zeyl var. Bu Zeyl, âdeta ilk Hatime’yle alâkalı olup, ikinci Hatime ise bu Zeyl’e çekilen bir hatime olarak anlaşılır. O hâlde “hatimenin hatimesi” vasfıyla anılanı, Zeyl ve onun hatimesi diye anlamak daha doğru olmalıdır. Bu tesbitin ardından, Zeyil’in metninde geçen dört hatveye mana-i ismî ve mana-i harfî de eklenirse hatimenin hatimesinde sıralanan altı mesele diye anlaşılır ki bunlar doğrudan fiillerin tanzim ve istikametine yönelik ıslah değerlendirmeleridir. Dolayısıyla bu ifadelerde irade terbiyesi ön plâna çıkar.

Fihrist’te geçen ifadenin benzeri, Fetih Suresi’nin son üç ayetinin tahlil edildiği Yedinci Lem’a’da da geçer şöyle ki:

“İşte, ahir-i Feth’in mezkûr üç ayeti,2 o vücuh-u i’cazından yalnız ihbar-ı gaybî vechinin çok vücuhundan yalnız yedi vechini bahsettik. Cüz-ü ihtiyarî ve kadere dair Yirmi Altıncı Söz’ün âhirinde, şu âhirki ayetin3 hurufatının vaziyetindeki mühim bir lem’a-i i’caza işaret edilmiştir.”4 

Fetih Suresi’nin son ayetinde sahabelerin davranışlarına atıf yapılır. Onlar; kâfire şiddetli, kendi aralarında merhametli, çok rükû ve secde ederler, Allah’ın rızasını ararlar, bu niyet ve vasıfları amellerine yansır, davranışlarını yönlendirir.

Risale metninde geçen “âhirki ayetin5 hurufatının vaziyeti” hakkında Sahabelerin ahvali, evsafı gibi nitelemelerle irade terbiyesi konu edilir. Şöyle ki:

“Bu âhirki ayet, cümleleriyle Sahabeye baktığı gibi, kayıtlarıyla dahi yine Sahabenin ahvâline bakıyor. Ve elfazıyla Sahabenin evsafını ifade ettikleri gibi, hurufatıyla ve o ayetteki hurufatın tekerrür-ü adediyle6 yine Ashab-ı Bedir, Uhud, Huneyn, Suffe, Rıdvan gibi tabakat-ı meşhure-i Sahabede bulunan zatlara işaret ettikleri gibi, ilm-i cifrin bir nev’i ve bir anahtarı olan tevafuk cihetiyle ve ebced hesabıyla daha çok esrarı ifade ediyor.”7 

Yedinci Lem’anın Beşinci Vechi’nde sözü edilen hurufat değerlendirilmesi yapılır. Oradan da şu ifadeler derlenebilir: Peygamberlerden sonra en faziletli olan Sahabelerin davranışlarına yansıyan sıfatları öne çıkar ve dört halife üzerinden yorumlanır. “Onunla birlikte olma” vasfıyla Hz. Ebubekir, “kâfirlere şiddetli olma”sıyla Hz. Ömer, “Şefkat”iyle Hz. Osman, “rükû ve secdeleriyle Hz. Ali, “Allah’ın lütuf ve rızası”yla da Hz. Talha ve Hz. Zübeyir’e ayetin baktığı ifade edilir. Aynı vasıflarla  “Ashab-ı Bedir, Uhud, Huneyn, Suffe, Rıdvan gibi tabakat-ı meşhure-i Sahabede bulunan zatlara işaret “ edilir. Ayetin ve onun tefsiri olan risalenin satırları arasında ihlâs, gayret, uhuvvet, merhamet, sadakat, şefkat, takva ve salahat gibi örnek davranış modelleri, hep iradenin terbiyesinden geçer. 

Hatimenin hatimesindeki ana fikir; nefsin ıslahı merkezli iradenin terbiyesine yönelik izahlardır ki bunlar acz, fakr, şefkat ve tefekkür dört esasıyla eşya ve hâdiseye mana-i ismiyle değil mana-i harfiyle bakarken önce bakış açısına, sonra kalbden gelen irade ile fiile yansıyan örnek davranışlar, sonraki asrın insanlarını teşvik eden ayetler arasındaki mu’cizevî lem’alardır. 

Esasen bütünüyle irade terbiyesini konu edinen Kader Risalesi; iradenin, kaderî plân istikametinde kullanılmasıyla ubudiyetin tecellisine vesile olan ve ayetler arasındaki parıltılı sırlardan birine adaydır, diyebiliriz. 

Dipnotlar:

 1- Nursî, Sözler, s.874

 2- Fetih Suresi’nin 27, 28, 29. ayetleri.

 3- Fetih Suresi 29. Ayeti

 4- Nursî, Lem’alar, s. 51 (Yedinci Lem’a)

 5- Fetih Suresi 29. Ayeti

 6- Ayetlerde tekrarlanan harflerin ebced cifir hesabıyla adı geçen sahabeleri işaret eder.

 7- Nursî, Lem’alar, s. 51 (Yedinci Lem’a)

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazzeli genç, bütün dünyadan 'özür' diledi

    Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

    Hamas’a destek vize iptal ettirdi

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bombaladı - Beyrut'ta göç dalgası başladı, eğitime ara verildi

    Akdeniz'e kuvvetli sağanak, İç Anadolu'ya fırtına uyarısı

    Myanmar'da art arta iki büyük deprem: 20 kişi öldü, acil durum ilan edildi - Deprem, Tayland'ı da vurdu!

    Trafikte ceza yağmuru başlıyor

    Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk’e gözaltıya tepki

    Elektriğin ardından doğalgaza da zam yolda

    İstibdat değil, hürriyet kazanacak

    Adalet ve kalkınma krizi

    Başörtülüleri tacize tepki

    Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde hava nasıl olacak?

    Türkiye'den Güney Kore'ye taziye mesajı

    İBB soruşturmasında 12 şirkete daha el konuldu

    Zaman Kur'ân'ı eskitemez

    İstanbul - Bahçelievler'de çıkan yangında 6 araç zarar gördü

    Liyakate olan inanç zedelendi

    Taşkınlıklardan özenle kaçınalım

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Gazzeli genç, bütün dünyadan 'özür' diledi
    Genel

    Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi
    Faruk ÇAKIR

    Hırsızı savunmak mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Salâten Tüncina duasını ihmal etmeyelim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın bayramları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Rutin rutine mazeret olamaz…
    Risale-i Nur'dan

    Bayramda kalpler ve diller ittihad ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu bayramda da gaflet bizi istilâ etmesin!
    Mehmet ÇETİN

    Fetih 29’dan 26. Sözün hatimesine

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.