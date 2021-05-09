Kur’ân Allah’ın (cc) hak kelâmıdır

KUR’ÂN’IN MU’CİZELİĞİ - Hazırlayan: Mehmet Erbaş

Edebiyatça en ileri bulunan Arap edipleri -İslâmiyet’e girmeyenler- şimdiye kadar muarazaya pek çok muhtaç oldukları halde, Kur’ân’ın icazından yedi büyük vechi varken yalnız bir tek vechi olan belâgatının tek bir sûrenin mislini getirmekten vazgeçmek zorunda kalmışlardır.

Ve şimdiye kadar gelen ve muaraza ile şöhret kazanmak isteyen meşhur beliğlerin ve dahi âlimlerin onun hiçbir vech-i icazına karşı çıkmamaları ve âcizane sükût etmeleri, Kur’ân’ın mu’cize ve takat-i beşerin fevkinde olduğuna bir imzadır.

Evet, bir kelâm “Kimden gelmiş ve kime gelmiş ve ne için?” denilmesiyle kıymet ve ulviyeti ve belâgati tezahür etmesi noktasından Kur’ân’ın misli olmaz ve ona yetişilemez. Çünkü Kur’ân bütün âlemlerin Rabbi ve Hâlıkının hitabı ve konuşması ve hiçbir cihette taklidi ve tasannuu (yapmacıklığı) ihsas edecek bir emare bulunmayan bir mükâlemesi (konuşması) ve bütün insanların, belki bütün mahlûkatın namına meb’us (gönderilmiş) ve nevi beşerin en meşhur ve namdar muhatabı bulunan ve o muhatabın kuvvet ve geniş imanı koca İslâmiyet’e tereşşuh edip sahibini Kab-ı Kavseyn makamına çıkararak, muhatab-ı Samedaniyeye mazhariyetle nüzul eden saadet-i dareyne dair ve hilkat-i kâinatın neticelerine ve ondaki Rabbani maksatlara ait meseleleri ve o muhatabın bütün hakaik-i İslâmiyeyi taşıyan en yüksek ve en geniş olan imanını beyan ve izah eden ve koca kâinatın bir harita, bir saat, bir hane gibi her tarafını gösterip, çevirip onları yapan sanatkârı tavırlarıyla ifade ve talim eden Kur’ân-ı Mu’cizü’l Beyanın elbette mislini getirmek mümkün değildir. Ve derece-i icazına (mu’cizelik derecesine) yetişilmez.

Risale-i Nur’un her bir cüz-ü Kur’ân’ın bir hakikatini, bir nurunu izhar etmesi, Kur’ân’ın misli olmadığına ve mu’cize ve harika olduğuna ve âlem-i şehadette, âlem-i gaybın lisanı ve bir Allam’ül Guyubun (Gaybları en iyi bilen Allah) kelâmı bulunduğuna bir imzadır.

