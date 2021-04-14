Kur’ân, İslâmiyetin suyu ve ışığıdır

KUR’ÂN’IN MU’CİZELİĞİ - Hazırlayan: Mehmet Erbaş

Kur’ân, zat ve sıfat ve esma ve şuunu İlâhiyenin (Allah’a ait çok yüksek, kudsî güzel manaların) kavli şarihi (açıklayan sözü) tefsir-i vazıhı (açık tefsiri) bürhan-ı katı-ı (kat-i delilleri) tercüman-ı satı-ı (parlak tercümanı) şu âlem-i insaniyetin mürebbisi, (terbiyecisi).

Kur’ân, insaniyet-i Kübra olan İslâmiyetin ma (suyu) ve ziyası (ışığı).

Kur’ân, nev-i beşerin (insanlığın) hikmet-i hakikiyesi (gerçek hikmeti).

Kur’ân, insaniyeti saadete sevk eden mürşidi ve hadisi (irşat ile doğru yolu göstericisi).

Kur’ân, insana hem bir Kitab-ı şeriat (kanun kitabı), hem bir Kitab-ı duâ, hem bir Kitab-ı hikmet, hem bir Kitab-ı ubudiyet, (kulluk kitabı) hem bir Kitab-ı emir ve dâvet, hem bir Kitab-ı zikir, hem bir Kitab-ı fikir, hem bütün insanın, bütün hacat-ı maneviyesine (manevî ihtiyaçlarıma) merci (kaynak) olacak çok kitapları tazammun eden (kapsayan) tek, cami, (geniş) bir Kitab-ı mukaddestir.

