ŞİİR

‘’Ve emruhum şura beynehüm’’ emri, Ey mü’minler bundan kalmayın geri, Tüm problemlerin çözüm haberi, Başka bir şey değil şuradır şura. Ferd dahi de olsa elbette mağlub, Şahs-ı manevîyse her zaman galib, Meşverette vardır bir sırrı acib, Şahs-ı manevînin fikridir şûrâ. Rabbim emrediyor yapın meşveret, Şûrâ kararına uymak ibadet, Doğruya ulaşmak bundan ibaret, İlâhî rahmeti celbeder şûrâ. Şer’î meşveretle çözümü ara, İctimaî hayatsa almıyor yara, Meşveret yaparsan düşmezsin dara, Ortak akıl ortak vicdandır şûrâ. Şûrâ kararına uydu Peygamber, Hiç şüphesiz O’dur en büyük rehber, ‘’Kim neşveret eder, o emindir” der, Mü’minin bahtının miftahı şûrâ. Re’y-i vahid ise en büyük illet, Bunu kabul etmek elbette zillet, İstişare etmek izzettir izzet, İçtimaî hayatın direği şûrâ. Sadece ferd değil milletler bile, Her türlü problem gelmeli dile, İstişare ile biter her çile, Sulh-u umumîye sebebtir şûrâ. Meşveret etmeli kıt’alar bile, Dünyada yok olur kötülük, hile, İhtilâf kaybolur hak gelir dile, Dünyanın bahtının miftahı şûrâ. Asya kıtasında yaşayan herkes, Tek yürek tek bilek olmalı tek ses, Hâkim olmaz ise heva ve heves, Asya’nın bahtının miftahı şûrâ.

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