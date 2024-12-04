"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Asya’nın bahtının miftahı

Mehmet KOVANCI
04 Aralık 2024, Çarşamba
ŞİİR

‘’Ve emruhum şura beynehüm’’ emri,

Ey mü’minler bundan kalmayın geri,

Tüm problemlerin çözüm haberi,

Başka bir şey değil şuradır şura.

 

Ferd dahi de olsa elbette mağlub,

Şahs-ı manevîyse her zaman galib,

Meşverette vardır bir sırrı acib,

Şahs-ı manevînin fikridir şûrâ.

 

Rabbim emrediyor yapın meşveret,

Şûrâ kararına uymak ibadet,

Doğruya ulaşmak bundan ibaret,

İlâhî rahmeti celbeder şûrâ.

 

Şer’î meşveretle çözümü ara,

İctimaî hayatsa almıyor yara,

Meşveret yaparsan düşmezsin dara,

Ortak akıl ortak vicdandır şûrâ.

 

Şûrâ kararına uydu Peygamber,

Hiç şüphesiz O’dur en büyük rehber,

‘’Kim neşveret eder, o emindir” der,

Mü’minin bahtının miftahı şûrâ.

 

Re’y-i vahid ise en büyük illet,

Bunu kabul etmek elbette zillet,

İstişare etmek izzettir izzet,

İçtimaî hayatın direği şûrâ.

 

Sadece ferd değil milletler bile,

Her türlü problem gelmeli dile,

İstişare ile biter her çile,

Sulh-u umumîye sebebtir şûrâ.

 

Meşveret etmeli kıt’alar bile,

Dünyada yok olur kötülük, hile,

İhtilâf kaybolur hak gelir dile,

Dünyanın bahtının miftahı şûrâ.

 

Asya kıtasında yaşayan herkes,

Tek yürek tek bilek olmalı tek ses,

Hâkim olmaz ise heva ve heves,

Asya’nın bahtının miftahı şûrâ.

Okunma Sayısı: 219
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Hani biz Filistin’in yanındaydık?”

    Aile hekimleri huzursuz

    Gündem gıda enflasyonu

    Gürcistan'daki gösteriler şiddetlenerek devam ediyor: 298 kişi gözaltına alındı, 143 polis yaralandı

    "Sıkıyönetim" ilan edilen Güney Kore'de son durum?

    "Aday olduğumu açıklıyorum"

    Gazze'de acil insani müdahaleye ihtiyacımız var

    Kasım ayı enflasyonu açıklandı

    İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’a yeni saldırı başlattığını duyurdu - ABD: Ateşkesin bozulduğunu görmek istemiyoruz

    'Ukrayna'nın NATO'ya dahil olmasına izin vermeyeceğiz'

    İsrail, Lübnanlıları bir kez daha tehdit etti

    İsrail ateşkese uymayacak

    Silah şirketlerinin kârlı yılı

    Google Haritalarda polis noktaları da görülecek

    Gıda paketlerinde yanıltıcı görseller kullanmak artık yasak

    Demirel demokrat bir liderdi

    “Erdoğan, BOTAŞ’ın vanasını kapat”

    Anayasa Mahkemesi'nden eşitlik kararı

    Fenerbahçe, Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    Mustafa Sungur: “Köy enstitüsünde bize dinsizlik dersi verilmişti”
    Faruk ÇAKIR

    Kapıdaki tehlike
    Ahmet DURSUN

    Kemal’in Rüya’sıyla uyanmak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ehem-mühim sıralaması
    Ali FERŞADOĞLU

    “Bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Emin Bozkuş

    Said Ramazan Butî ve hizmetleri
    Mehmet KOVANCI

    Asya’nın bahtının miftahı
    Sümeyra Çevik

    Risale-i Nur Talebelerinin vasıfları
    Rafet Özcan

    Bediüzzaman’ın hürriyet ve adalet anlayışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.