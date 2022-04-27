Bu gece kudsi gece

Şiir - MEHMET KOVANCI

Kur’an’da adı geçen tek ay ramazan elbet. Kur’an’da adı geçen tek gece kadir elbet. Çok önemli geceden etmemeli hiç gaflet. Sıradan gece değil etmelisin elbet çek. Kadir gecesi indi dertlere derman Kur’an Yaratılış gayeni bildirir sana Kur’an. Oku, anla ve yaşa ayrılmayasın O’ndan. Sakın ayrılma O’ndan tek kurtuluşun Kur’an Rahmet bereket yağar bu gece yer yüzüne. Lütuf ve ihsan coşar müminlerin üstüne. Bir senelik takdirat hükme bağlanır elbet. Bin aydan hayırlıdır bu geceyi ihya et. Melekler ve Cebrail inerler yer yüzüne. Dua ederler hepsi müminlerin hepsine. İlahi bir ziyafet elbette var bu gece. Kur’an tilavetini yaparlar hece hece Yer yüzü dar geliyor peyderpey inmesine. Müminleri kuşatıp af ve mağfiretine Dua eder melekler hep esenliklerine Bu sebeble dönüyor bu tazyik gecesine ‘’Rabbim affedicisin affetmeyi seversin.’’ Bütün Tüllab-un Nuru beni de affedersin. Tevbe-i Nasuh ile içtinab niyetiyle Tevbe edebilirsen günahların silinsin. Bir gece de kazandın seksen senelik ömür. İhya etmezsen eğer elmas oluyor kömür. Gaflete düşer isen bunda yoktur hiç özür. Nefse olmazsan esir, olursun elmas ve dür. MEHMET KOVANCI

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