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4 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İstifade nimeti

Mehmet KOVANCI
04 Aralık 2023, Pazartesi
ŞİİR

Taklidi imanını, tahkike çevir hemen.

Bunun için nurlardan gerekli istifaden.

 

Risale-i Nurları oku anla bir zahmet

İmanın kuvvetlenir bu çok büyük bir nimet.

 

Külliyatı okumak çok büyük fayda verir.

İmandaki zafiyet zail olur dirilir.

 

Kâinata bakmazsın manayı ismi ile

Her şeye bakmalısın manayı harfi ile.

 

Rabbimin ayetidir alemde her şey meğer.

Kâinat kitabına verirsin elbet değer.

 

Nimet-i istifade, bize olmalı rehber.

Her bir nur talebesi, hakka olmalı bir er.

 

İstifade etmenin şartı önce dinlemek.

Muhatabı anlamak münakaşa etmemek.

 

Müdavele-i efkâr, buldurur hakikati.

Taraflar birbiriyle sağlarlar uhuvveti.

 

Mübahase edenler her birinin fikrinde.

Dane-i hakikati, görmelidir zihninde.

 

Hakkı aramak aşkı, budur müsbet ihtilaf.

Kin ve nefret çıkarsa odur menfi ihtilaf.

 

İstifadeye mâni, enaniyet her zaman.

Gurur ve kibir ise bunlardan kaçın aman.

 

Tenkid için okursan açılmaz sana nurlar.

Başkasına okursan istifaden yok olur.

 

Nurları nefsin için oku istifade et.

Tasdik ederek oku mühim alim oldun net

 

Nurlardan istifade her halde büyük nimet.

Bu nimeti verene hem şükret hem de hamdet.

 

Nurlarla nurlanırsan akıbet hayır olur.

Münker Nekir’e karşı cevabın nurla olur.

 

Kabrin cennet bahçesi, nurlarla dolar elbet

Uhrevi hayatınsa mesuttur ilel ebet.

 

Ekmek, su, hava gibi nurlar herkese elzem.

Baş ucu kitabıdır okumalısın her dem

 

Nimet-i istifade çok mühimdir çok mühim.

Nurdan istifadeyi Rabbim eylesin daim.

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