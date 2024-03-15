Ramazan-ı Şerifte âfaka dalmayalım

ŞİİR

(Kastamonu Lahikasından mülhem.) ‘’Ramazan-ı şerifte dalmayınız afaka.’’ ‘’Dünyayı da katarak çalışınız beka’ya.’’ ‘’Zarurete binaen baksan bile dünyaya.’’ ‘’Niyet iman hizmeti olmalı bu bakmaya.’’ ‘’Böyle dünyaya bakış, bir nevi ibadettir.’’ ‘’Kalplerin huzurunu muhafaza etmektir.’’ Nur talebelerini, huzursuz etmek için.. Dünyaya çevirmeye gayret göstermek niçin. Dünyaya dünya için bakmazlar bunu geçin. Bu dünya ahiretin tarlası ekin biçin.. Böyle dünyaya bakış bir nevi ibadettir. İman hizmeti için bu bakış hakikattir. Her Ramazan-ı Şerif, sırf uhrevîdir elbet. Dünya meşgaleleri, manevi derttir elbet. Huzur-u manevîye hep zarar verir elbet. İhlasa zarar verir onu zedeler elbet. İhlasla bakar isek bir nevi ibadettir. İman hizmeti için bu bakış saadettir.

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