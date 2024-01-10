Regaibe edin rağbet

ŞİİR

Şuhur-u selasenin ilk ayı Receb ayı. Bunda gaflete düşme gerçekleştir ihyayı.. Bu ayda haseneye bire yüzdür sevabı. Her bir cuma gecesi bire binlerdir kârı.. İlk Cuma gecesiyse rağbet edilen gece. Bu gecede dualar dillerde hece hece. Bu geceyi ihyada edin daim acele. Dualar geri dönmez leyle-i REGAİBTE.. Hem Cumanın sevabı hem Regaip sevabı. ‘’İhya edersen eğer, olmaz kabir azabı.’’ ‘’Ehl-i sema bizlere yapıyor istiğfarı.’’ Gecenin tamamında yaparlar çok duayı.’’ ‘’Ehli sema bizlere tazarru ve niyazı.’’ ‘’Kesmezler bir an bile Rabbim onlardan razı.’’ ‘’Bizlerin cehennemden isterler affımızı.’’ Bizler de yapmalıyız elbette duamızı. Nimetlerini Rabbim, bol bol ediyor ihsan. İstifade etmeli mümin olan her insan. ‘’La yuad ve la yuhsa’’ nimetlerini hep an. Zikir, fikir, şükürle yapın secde-i şükran.. Hazret-i Risalet’in alem-i şehadete. Teşrifinin müjdesi verilmiştir elbette. Kâinat bu geceyi alkışlıyor her halde. Allah Resulü için elbet değer rağbete. Hatem-ül enbiyanın teşrifine her asır. Regaib gecesinde yatmakta bu büyük sır.. Kitab ve sünnetiyle nefsin esaretin kır. Sadakte ve bil hakkı natakte diye bağır. RAHMET Peygamberine ediyorlar muhabbet. Onun için halk oldu bu alem-i şehadet. Onun için halk oldu şu alem-i ahiret.. Bu sebeble melekler, REGAIB dedi elbet.. Elden geldiği kadar okuyalım KUR’ANI. Nurlarla meşgul olup değerlendir her anı. Cevşeni okuyarak kuşanalım zırhını. Tevbe ve istiğfarla geçirelim zamanı.

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