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1 OCAK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Uyku ve çeşitleri

Mehmet KOVANCI
01 Ocak 2025, Çarşamba
ŞİİR

Gaylulenin zamanı ne zaman başlar biter,

Bu zamanda uyuyan, günü gafletle geçer.

 

Gaylule uykusuysa rızkı azaltır bilin,

Rızkın bereketine engel olur bu halin.

 

Fecirden başlayarak kerahet bitene dek,

Sünnete aykırıdır bunda yoktur şüphe şek.

 

Güne nasıl başlarsan öyle geçer o günün,

Saye şevkin yok olur artıyor tekasülün.

 

Feylule denen uyku bu da sünnete uymaz,

Sünnete uyan kimse nefsin sesini duymaz.

 

Feylulenin zamanı ne zaman başlar biter,

İkindi namazından akşam vaktine kadar.

 

Bu zamanda uyumak ömrü noksan ediyor,

Hem maddî hem manevî rızka zarar veriyor.

 

Günün nevmalud geçer yaşanmamış gibidir,

Uyumazsan o zaman günün daim diridir.

 

Gaylule ve feylule aykırıdır fıtrata,

Zahmette rahmet vardır alışmayın rahata.

 

Kaylule denen uyku başlar duha vaktinde,

Öğleden biraz sonra biter sünnet indinde.

 

Hem ömrü tezyid eder rızkı da tezyid eder,

Resulüllah buyurur, “bu uyku sünnetim” der.

 

Kaylule zamanında yarım saatlik uyku,

Gecenin iki saat uykusuna denk uyku.

 

Mevtin küçük kardeşi uykudan kurtarırsın,

Bir buçuk saatini ömrüne ek yaparsın.

 

Fıtrî uyku beş saat dinlenmek için yeter,

Kaylule uykusuyla gecede kıyam eder.

 

Hem maddî hem manevî, ömrüne değer katar,

Zulmet kaybolur gider etrafa nurlar saçar.

 

Kaylulede fayda var Allah yardımcı ve yar,

Geçiminde bolluk var, kullukta çok sevab var

 

Günde dört beş saatlik uyku fıtrata uygun,

On iki dört arası gece uykuda olun.

 

Uyku ile sağlanır ruh ve beden dengesi,

Çok büyük bir in’amdır, bu nimeti vermesi.

 

İnsanda iki çeşit uyku zamanı vardır,

Bunlara uymak lazım uymamak bize ardır.

 

Biri kaylule vakti süre otuz dakkadır,

Gece beş saat uyku vücudun rahatıdır.

 

Vücudunun bakımı, onarım zamanıdır,

Uyku hormanı ile zindeleşme anıdır.

 

Sağ yanına yatarak ayakları çekerek,

Sağ elinin içini yanağına koyarak.

 

Yatıp uyumak ise badene sağlık sıhhat,

Ruh ve beden dengesi kurulur stresi at.

 

Güneş batınca başlar. Akşam yemeği vakti,

Yemekten sonra uyku, hasta eder bedeni.

 

Dört beş saat uyuma gece yarısını bekle,

Vaktinde uyku ile ruhu bedeni besle.

 

Uyanma vakti ise sabah namazı vakti,

Gün boyu hep yaşarız bitmeyen aşk ve şevki. 

 

Bedeni dinlendiren uykuyu veren Allah,

Şükrünü eda etmek acizdir insan billah.

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