Gece duâsı

Saat gece yarısına ulaşmıştı.

Hala uyuyamıyordu ve bu yüzden tüm vücudunda gerginlik hissediyordu. Uyuyamıyorum dedikçe sanki gözleri daha da açılıyordu. Bugün uykusunu kaçıracak kadar kahve de içmemişti ama bu uykusuzluk nereden çıkmıştı?

Kalktı ve odasının içinde gezinmeye başladı. Mutfağa giderek bir papatya çayı yaptı. Ama bir saat sonra hala koltukta oturuyordu. Sonra internetten uykusuzluk için ne yapılması gerektiğine bakmaya başladı. Siteler arasında gezinirken bir yazıda, dua edin, yazıyordu. Dua mı?

Yapmadığı bir dua etmekti ve şimdi de dua etmek için banyoda abdest alıyordu. İlk önce iki rekat namaz kıldı. Sonra içinden geçenleri Rabbinden istedi. İstemsiz bir rahatlama hissetti. Kasları gevşemişti ve içindeki huzursuzluk azalıyordu.

Tekrar başını yastığa koydu ve gözlerini kapattı. Ezan sesi ile gözlerini açtı. Çok rahattı. Dua edince sanki görmediği yüklerinden kurtulmuştu. Dua edince Birisinin onu duyduğunu ve derdine derman olduğunu anlamıştı.