Güzel düşün, güzel yaşa!

Koronavirüs sebebiyle evde olduğumuz son günlerde, güzel düşünmek hayatımızı şekillendiriyor. Aslında bu pozitif düşünce olarak hayatımızın her alanında yer almalı ve uzmanlara göre güzel düşünerek pozitif bir hayat felsefesine sahip olmak, ömrü uzatıyor.

Pozitif insanların 85 yaşından fazla yaşama ihtimali daha yüksek. Bu durum, iyimserlerin duygularını daha kolay düzenleyebilmesine ve stresin olumsuz etkilerinden korunabilmesine bağlanıyor. Araştırmacılar, her şeyin yolunda gittiği bir gelecek hayal etme gibi yöntemlerin kötümserlere iyi geleceğini belirtiyor. Araştırmaya farklı çalışmalar için bir araya getirilmiş 70 bin kadın ile 1500 erkek katıldı. En az iyimser olan gruba kıyasla en fazla iyimser kadın ve erkeklerin ortalama yüzde 11-15 daha uzun ömürlü olduğu ve 85 yaşına dek yaşama ihtimallerinin çok daha yüksek olduğu görüldü.

Hastalığa ve ölüme sebep olan risk faktörleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olsak da sağlıklı yaşlanmayı sağlayan ve araştırmacıların “pozitif psikolojik faktörler” olarak adlandırdığı etkenler konusunda fazla şey bilinmese de; Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri doçenti olan bu araştırmayı yürüten Lewina Lee, “Bulgularımız, iyimserlik seviyesini arttırmanın uzun ömür ve sağlıklı yaşlanmayı mümkün kılabileceğini gösteriyor” açıklamasında bulundu. BBC Türkçe

Tevafuk olarak yapılan keşifler

Çoğu kişinin tesadüf olarak gördüğü olayların aslında Allah’ın izni ile tevafuk olduğunu biliyoruz. Ve bilim insanlarının tevafuk olarak yapılan keşifler, aslında insanlar için verilen büyük hediyelerdir.

BigBang teorisi, Jet Akımı, CRISPR.

Peki bu keşiflerin insan için önemi nedir? CRISPR, DNA ve bakterilerin dönüşümü ile oluşan genetik hastalıkları tedavi amaçlı kullanılan bir çeşit “genetik makas” olarak kabul edilmektedir. Jet Akımı, Kuzey ve Güney Yarımkürelerde olan şiddetli rüzgâr akımıdır. BigBang, uzaydaki kuvvetli patlamalardır. Aslında bu keşifler olmasa, insanlar bilinmezlerde olacaktı. Tesadüf bu keşiflerin açıklaması olamaz. BBC Türkçe

Kolay aromaterapi

Odalarımıza yapay oda parfümleri yerine, Allah’ın bizler için yarattığı harika kokulu bitkileri koyabilir ve hem zihninize şifa, hem de ruhunuzu dinlendirecek çözümler bulabilirsiniz. Peki, odanıza hangi bitkileri koyabilirsiniz? İşte kısa bir liste ve mis kokulu öneriler: Lavanta, limon, bergamot, ylang ylang, misk adaçayı ve yasemin. Bu bitkilerin yağlarını küçük bir kap suyun içerisine damlatın ve odanıza koyun. İşte size aromaterapi.

Çiçek ve cami

Allah’ın her yarattığı çiçek, Cennetin numuneleridir. Ve çiçekler, tefekkürün en güzel vasıtasıdır. Kayseri’de görevli imam Menderes Yılmaz, 10 yıldır görev yaptığı camiyi adeta çiçek bahçesine çevirdi.

Rengârenk sardunyalar başta olmak üzere sarmaşık, orkide, Japon küpesi, dikenler tacı gibi pek çok türün yer aldığı camide 135 saksı çiçeği bulunuyor.

Ayrıca camlara yapıştırılan: “Çiçek dalında güzeldir, lütfen izinsiz stil almayın.” yazısıyla, camideki çiçeklerin zarar görmesini engelliyor.

Not: Bizim Aile Dergisinden alınmıştır.