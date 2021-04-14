ASYA CAMİLERİ - Hazırlayan: Merve İriyarı

Kobe Camii (Kōbe Mosque), ayrıca Kobe Müslüman camii olarak da bilinir Kobe Kaikyo jiin) 1935 yılının Ekim ayında Kobe’de inşa edildi. Kobe Camii, Japonya’nın ilk camiidir. Yapımına Kobe’deki İslâm Komitesi tarafından 1928 yılından açılışı olan 1935 yılına kadar maddî kaynak sağlandı.

ABD, Dünya Savaşı sırasında Japonya’nın Nagazaki ve Hiroşima şehirlerini bombalamış ve bu yüzden Kobe bölgesi de bu saldırılarda büyük ölçüde tahrip olmuştur. Kobe Camii yakınlarındaki binalar yerle bir olurken cami sağlam bir şekilde yerinde kalmıştır. Sadece dış duvarlarında çatlama olmuş ve camları kırılmıştır. Bombalamanın etkisiyle caminin dış görünümü siyah olmuştur.

Japon askerleri caminin bodrumuna sığınarak bombardımandan kurtulmuşlardır. Cami savaş kurbanları için bir barınak haline dönüştürülmüştür. Savaştan sonra caminin onarım ve yenileme maliyetini bazı İslâmî devletler üstlenmiştir.

Savaşın ardından da 17 Ocak 1995 yılında gelen ve sadece 20 saniye süren Haşin olarak adlandırılan depremde çoğunluğu Kobe sakinlerinden olan 6433 Japon ölmüştür. Fakat Kobe Camii bu depremde yıkılmamıştır.

Cami 1943 yılında Japon İmparatorluk Donanması tarafından kamulaştırılmıştır. Bununla birlikte bugün cami olarak işlevini devam ettirmektedir. Cami Kobe’nin yabancı bölgesi olan Kitanoço’da bulunmaktadır.

