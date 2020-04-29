AKİF’İN RAMAZAN HATIRALARI - Hazırlayan: MERVE İRİYARI

Bu yıl ilk defa tam gün oruç tutan Akif, birer gün ara vererek oruçlarına devam ediyordu. Bu gün altıncı orucuydu ve akşam eve gelen babası küçük bir hediye ile onun altıncı orucunu kutladı. Hediyede ise cam şişenin içerisinde küçük kâğıtlar vardı.

Bu kâğıtlara her orucundan sonra hissettiğin emojiyi çiz, dedi babası hediyeyi verdikten sonra. Bu ne kadar güzel bir hediyeydi. Odasına gitti ve çizmeye başladı. Bugüne gelince düşündü ve kalp çizdi. Sonra o kalbi şişenin üzerine yapıştırdı. Bu benim kalbim ve içinde de benim kalbimden gelenler olmalı, diye düşündü. Bu şişenin adını “oruç şişesi” koydu ve oruç şişesini de her zaman görebilmek için başucuna koydu.