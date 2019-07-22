TROPİK MEYVE ANANAS

İlk defa ananas görmüştü. Teyzesinin getirdiği bu meyveyi de ilk defa görüyordu. Görüntüsü çok değişikti. Sanki lego parçaları üst üste dizilerek oluşmuş gibiydi.

Tadı da çok güzeldi. Aslında tropik bir meyveymiş ananas, yani yetiştirme şartlarının bazı özellikleri olmalıymış.

Tropik ormanlar, tropik meyveler... Allah her iklime göre farklı ve oraya uygun iklim düzenlemişti.

Meselâ yağmurlu olan yerlerde kurak yerde yetişen gıdaların çürümesi ya da tam tersi…

Kendisine bir resim kâğıdı aldı ve yediği bu değişik meyvenin resmini çizdi. Hem unutmamak için hem de yediği farklı meyvelerin listesini görmek için.