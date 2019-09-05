"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Yaşlanan gençlik

Merve İRİYARI
05 Eylül 2019, Perşembe
Okuduğu kitaptan birazcık sıkılmıştı. Genç adam, gençliğinin ona verdiği enerji ve güzel vakitleri zevk ve eğlencesi için kullanmış ve bunu da cezbedici bir özendiricilik ile anlatmıştı.

Özellikle okuduğunda insanın aklına gelen: “Ben de gencim benim de eğlenmeye hakkım var. Gençlik hissiyatı ile ben de bunları yapabilirim” oluyor ve kendi hayatını sorgulamaya başlıyordu.

Kendi hayatını sorgulamaya başlamadan önce kitabın sonunu okumak istedi. Sonunu okuduğunda ise genç karakter artık yaşlanmış ve eski günlerinin özlemi ile ıztırap içerisinde kalmıştı. Düşündü ve bu sefer kendi çevresindeki yaşlı insanları hatırladı. Meselâ büyükannesi çok yaşlıydı, ama mutluydu. Çünkü her hal için Allah’a şükrediyordu. Gençliğin bir nimet olduğu gibi yaşlılığın da bir nimet olduğuna inanıyordu. 

Kitaptaki karakter gençken yaşlılığı hiç düşünmemişti, ama insanın hayat yolculuğunda gençlikten sonra yaşlılık da vardı. Bazen gençken ölüm de vardı. Aklına hemen şu geldi. Özellikle Uzakdoğu‘da avuç içerisinde bulunan hayat çizgisine göre kısa ise ameliyatla onu uzatma ameliyatı yapılıyordu. Bu onlara göre genç ölmenin önüne geçiyormuş ve bu sayede daha uzun yaşıyorlarmış. 

Avucundaki çizgilere bakarak gülümsedi. İnsan sadece bu dünyada kalmak için ne çok şey düşünüyordu. Ama Allah’a inanmaya başladığımızda ise bu düşünce yerini Cennet gibi bir mükâfatın olduğunu bilmek yaşlı olmakta olan zorluğu da unutturuyordu.

Dışarıya baktı artık yapraklar dökülüyor ve sonbahar geliyordu. Yapraklar yeşilken de güzeldi sararınca da güzeldi. Hatta kuruyup yere düştüğünde de güzeldi. Ama gelecek baharda tekrar yeşillenecekti. Sadece bakış açısıydı önemli olan. İnsan hayat çizgisini ne kadar uzatırsa uzatsın kaderinde olan ömür günlerini yaşayacak. Sararıp düşen yapraklar sadece eskiden genç ve güzel olan yeşil yaprakların yaşlılığıydı. Ve önemli olan güzel görüp, güzel düşünmek.

Okunma Sayısı: 106
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı bağımsızlığı aşındı

    Huawei, ABD'yi siber zorbalıkla suçladı

    Trump İran ile görüşme fikrine sıcak bakıyor

    Filistin'den Netanyahu'ya tepki

    İbrahim Kalın, Bolton ile görüştü

    İBB'de bir atama daha

    Senegal'deki bir Fransız okulunda başörtüsü yasağı uygulanıyor

    Erdoğan'dan 'nükleer başlıklı füze' açıklaması

    Pentagon'dan Meksika Duvarı'na bütçe desteği

    13 ilde sağanak yağış bekleniyor

    Boris Johnson erken seçim istiyor

    Devlet yönetiminde şeffaflık olmalı

    Fındık alımında kota uygulanmayacak

    'S-400'ler bize güç katıyor'

    Rusya ve ABD Suriye'yi görüştü

    Kartal'da çöken binayla ilgili 16 belediye görevlisi hakkında soruşturma

    İtalya'da siyasi kriz sona erdi

    Ankara ulaşımda mobil bilet dönemine geçti

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde camiye saldırı

    Rus özel kuvvetleri İdlib'de muhaliflerin cephe hatlarına sızmaya çalışıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı bağımsızlığı aşındı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet Cemil Çökren

    Kıyamet alâmetleri
    Davut ŞAHİN

    Şule Yüksel Şenler’i uğurlarken
    Ahmet BATTAL

    Siyasetin dine alet edilmesi-2
    Süleyman KÖSMENE

    Zekâtın ihmali felâkettir
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kitap okumanın vakti, yeri, yaşı...
    Mikail YAPRAK

    Risale-i Nur’a ‘eleştirel’ yaklaşmak mı?
    Cenk ÇALIK

    ‘‘Ulu’’ camiler
    Cahit ÖZPINAR

    Sır saklamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.