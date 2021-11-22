Bediüzzaman ve Yüzbaşı Ruhi Bey

Bediüzzaman’ı sürgünlerle, gözaltında tutmakla durdurmanın mümkün olmadığını anlayan gizli düşmanları bu kez onu imha etme yollunu denemeye koyulurlar.

Bu arada cuma namazına giderken, binlerce insan onu görmek için sokaklara dökülür. Bu kalabalığı bahane eden yetkililer, Bediüzzaman ve civar illerden toplanan yüz yirmi talebesi Isparta‘da ifadeleri alındıktan sonra tutuklanır. Eskişehir ağır ceza mahkemesi ise bir kaşık suda fırtına kopararak Bediüzzaman ve yüz yirmi talebesi hakkında gizli cemiyet kurmak, rejim aleyhinde bulunmak, rejimin temel nizamlarını yıkmak gibi maddelerden bir dava açar.

Gizli komitenin verdiği direktiflerle haklarında idam ve ağır mahkûmiyet kararları çıkarmak için mahkemeye baskı uygulanır. Tutuklamaların ne için yapıldığıyla ilgili kimsenin bilgisi yoktu. Ankara’da ise bu davayla ilgili büyük bir hareketlilik yaşanır. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı; yüz yirmi asker ve yirmi polisle Isparta’ya giderler. Yetkililer güvenlik amacıyla Isparta Afyon yoluna süvari askerler yerleştirir. Askeri birlikler Isparta ve civarını sıkı sıkıya kontrol altında tutar. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan Bediüzzaman ve 120 talebesi, Eskişehir cezaevine götürülmek üzere iki kişiyi bir kelepçeyle bağlayarak kamyonlara bindirip Isparta’dan Eskişehir’e doğru yola çıkartırlar.

Yüzbaşı Ruhi adındaki komutan Bediüzzaman ve 120 talebesini Isparta’dan Eskişehir’e götürülmek üzere görevlendirilir. Yüzbaşı Ruhi Bey’e verilen gizli emir gereği, Bediüzzaman ve 120 talebesi bir yerde indirilip öldürülecekti. Bir gün önceden 120 mazluma, “Herkes bir tanıdığının adresini yazsın, onlarla görüşsün, işin ucunda asılmak da var” denir. Bunların bir kısmı hiç adres vermezken adres verenler ertesi gün eşleri ve dostlarıyla görüştürülür. Daha sonra Bediüzzaman ve 120 mazlum Isparta’dan Eskişehir’e kamyonlarla yola çıkar ve kamyonların üstü örtülür. Kamyon Eskişehir’e doğru bir müddet yol aldıktan sonra Yüzbaşı Ruhi Bey kamyonun örtüsünü açtırır ve onlara, “Nasılsınız arkadaşlar?” diye sorar. Tutuklular arasında bulunan emekli Yüzbaşı Refet Barutçu, Yüzbaşı Ruhi Bey’e, “Beyim, bak benim ellerim morardı” der. Yüzbaşı Ruhi Bey jandarmaya emir vererek, “Çabuk çabuk, hepsinin ellerini açın bütün kelepçeleri çözün!” der. Böylece 120 mazlumun ellerindeki kelepçeler birer birer açılır. Yüzbaşı Ruhi Bey; kibar, cesur ve merhametli biriydi. İlk andan beri Bediüzzaman’ın ellerine kelepçe takmamıştı. Bediüzzaman’ı kamyona değil bindiği arabaya almıştı ve kamyonun önünden gidiyorlardı.

Bediüzzamanla çok kısa süre baş başa kaldıktan sonra Yüzbaşı Ruhi Bey, Bediüzzaman ve talebelerinin suçsuz olduğu kanaatına varır ve tüm talebelerin kelepçelerini açtırır. Bediüzzaman’ın içinde olduğu arabaya binerek yollarına devam ederler. Yüzbaşı Ruhi Bey Bediüzzaman ve 120 talebesini ilk gördüğü anda itibaren ruhunda ve yüreğinde yıllar sürecek bir değişim yaşar. Kısa bir zaman içinde uzun bir zamanı geçirmiş gibi kendini ona yakın hisseder. Amirlerinin emri ile vicdanı arasında fazla tereddüt göstermeden mesleğini ve hayatını kaybetme pahasına haksız emirlere uymaz. Bediüzzaman ve talebelerini Hz. Nuh’un(as) gemisindeymiş gibi sağ salim emniyet içinde Eskişehir’e ulaştırarak yetkililere teslim eder. Yüzbaşı Ruhi Bey yaptığı bu asil davranıştan sonra kurgulanan yeni bir Menemen olayı komplosu boşa çıkar. Bediüzzaman ve talebelerinin halis ve samimi iman kurtarma gayretleri taş gibi sert olan kalpleri nasıl yumuşattığını somut olarak Yüzbaşı Ruhi Beyin şahsında görülür. Bu imha emrini yerine getirmeyen Yüzbaşı Ruhi Bey emre itaatsizlikten hemen ordudan atılır. Onu ordudan ihraç eden güç, kendini Rezzak zannederek ona bu cezayı verir. Yüzbaşı Ruhi Bey ise Rezzak’ın Allah olduğuna iman etmişti.

Kaynak:

Ömer Özcan- Ağabeyler Anlatıyor -6