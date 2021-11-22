"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bediüzzaman ve Yüzbaşı Ruhi Bey

Misbah ERATİLLA
22 Kasım 2021, Pazartesi
Bediüzzaman’ı sürgünlerle, gözaltında tutmakla durdurmanın mümkün olmadığını anlayan gizli düşmanları bu kez onu imha etme yollunu denemeye koyulurlar.

Bu arada cuma namazına giderken, binlerce insan onu görmek için sokaklara dökülür. Bu kalabalığı bahane eden yetkililer, Bediüzzaman ve civar illerden toplanan yüz yirmi talebesi Isparta‘da ifadeleri alındıktan sonra tutuklanır. Eskişehir ağır ceza mahkemesi ise bir kaşık suda fırtına kopararak Bediüzzaman ve yüz yirmi talebesi hakkında gizli cemiyet kurmak, rejim aleyhinde bulunmak, rejimin temel nizamlarını yıkmak gibi maddelerden bir dava açar. 

Gizli komitenin verdiği direktiflerle haklarında idam ve ağır mahkûmiyet kararları çıkarmak için mahkemeye baskı uygulanır. Tutuklamaların ne için yapıldığıyla ilgili kimsenin bilgisi yoktu. Ankara’da ise bu davayla ilgili büyük bir hareketlilik yaşanır. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, Emniyet Genel Müdürü ve Jandarma Genel Komutanı; yüz yirmi asker ve yirmi polisle Isparta’ya giderler. Yetkililer güvenlik amacıyla Isparta Afyon yoluna süvari askerler yerleştirir. Askeri birlikler Isparta ve civarını sıkı sıkıya kontrol altında tutar. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan Bediüzzaman ve 120 talebesi, Eskişehir cezaevine götürülmek üzere iki kişiyi bir kelepçeyle bağlayarak kamyonlara bindirip Isparta’dan Eskişehir’e doğru yola çıkartırlar. 

Yüzbaşı Ruhi adındaki komutan Bediüzzaman ve 120 talebesini Isparta’dan Eskişehir’e götürülmek üzere görevlendirilir. Yüzbaşı Ruhi Bey’e verilen gizli emir gereği, Bediüzzaman ve 120 talebesi bir yerde indirilip öldürülecekti. Bir gün önceden 120 mazluma, “Herkes bir tanıdığının adresini yazsın, onlarla görüşsün, işin ucunda asılmak da var” denir. Bunların bir kısmı hiç adres vermezken adres verenler ertesi gün eşleri ve dostlarıyla görüştürülür. Daha sonra Bediüzzaman ve 120 mazlum Isparta’dan Eskişehir’e kamyonlarla yola çıkar ve kamyonların üstü örtülür. Kamyon Eskişehir’e doğru bir müddet yol aldıktan sonra Yüzbaşı Ruhi Bey kamyonun örtüsünü açtırır ve onlara, “Nasılsınız arkadaşlar?” diye sorar. Tutuklular arasında bulunan emekli Yüzbaşı Refet Barutçu, Yüzbaşı Ruhi Bey’e, “Beyim, bak benim ellerim morardı” der. Yüzbaşı Ruhi Bey jandarmaya emir vererek, “Çabuk çabuk, hepsinin ellerini açın bütün kelepçeleri çözün!” der. Böylece 120 mazlumun ellerindeki kelepçeler birer birer açılır. Yüzbaşı Ruhi Bey; kibar, cesur ve merhametli biriydi. İlk andan beri Bediüzzaman’ın ellerine kelepçe takmamıştı. Bediüzzaman’ı kamyona değil bindiği arabaya almıştı ve kamyonun önünden gidiyorlardı.

Bediüzzamanla çok kısa süre baş başa kaldıktan sonra Yüzbaşı Ruhi Bey, Bediüzzaman ve talebelerinin suçsuz olduğu kanaatına varır ve tüm talebelerin kelepçelerini açtırır. Bediüzzaman’ın içinde olduğu arabaya binerek yollarına devam ederler. Yüzbaşı Ruhi Bey Bediüzzaman ve 120 talebesini ilk gördüğü anda itibaren ruhunda ve yüreğinde yıllar sürecek bir değişim yaşar. Kısa bir zaman içinde uzun bir zamanı geçirmiş gibi kendini ona yakın hisseder. Amirlerinin emri ile vicdanı arasında fazla tereddüt göstermeden mesleğini ve hayatını kaybetme pahasına haksız emirlere uymaz. Bediüzzaman ve talebelerini Hz. Nuh’un(as) gemisindeymiş gibi sağ salim emniyet içinde Eskişehir’e ulaştırarak yetkililere teslim eder. Yüzbaşı Ruhi Bey yaptığı bu asil davranıştan sonra kurgulanan yeni bir Menemen olayı komplosu boşa çıkar. Bediüzzaman ve talebelerinin halis ve samimi iman kurtarma gayretleri taş gibi sert olan kalpleri nasıl yumuşattığını somut olarak Yüzbaşı Ruhi Beyin şahsında görülür. Bu imha emrini yerine getirmeyen Yüzbaşı Ruhi Bey emre itaatsizlikten hemen ordudan atılır. Onu ordudan ihraç eden güç, kendini Rezzak zannederek ona bu cezayı verir. Yüzbaşı Ruhi Bey ise Rezzak’ın Allah olduğuna iman etmişti.

Kaynak: 

Ömer Özcan- Ağabeyler Anlatıyor -6

Okunma Sayısı: 150
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 4 çocuktan biri savaş ortamında yaşıyor

    Derbide 3 puan Fenerbahçe'nin oldu

    Üç ayda 1 milyon abonenin elektriği kesildi

    En basit ilaçlar bile piyasada yok

    Belarus-Polonya sınırındaki dram devam ediyor

    Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları devam ediyor

    Son 24 saatte 21 bin 177 vaka ve 195 ölüm gözlemlendi

    Kur artışı gazete ve yayınevlerini de vurdu

    Tek çözüm seçim

    İsrail, 2021’de 1149 Filistinli çocuğu gözaltına aldı

    14 milyon Afgan çocuk açlık tehlikesinde

    Mavi Marmara icradan satılık

    Zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor

    Devir bakım devri

    Karamollaoğlu: Erdoğan, Cumhur’a dâvet etti, reddettim

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarında tansiyon yükseldi

    Ugandalı Müslümanlardan yargısız infazlara tepki

    7 Türk vatandaşı MİT ve Katar istihbaratının ortak çalışmasıyla kurtarıldı

    Meclis'i bu hafta yoğun bir gündem bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    İnsaniyet ve İslâmiyet karşıtları üretici olamazlar...
    Süleyman KÖSMENE

    Bu kadar müstehcenliğe nasıl savrulduk?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İlimdar Kaya

    Helâlleşme ve kucaklaşma
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yanlış yapma lüksü yok
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman ve Yüzbaşı Ruhi Bey
    Ali FERŞADOĞLU

    “Yeniden insan olmayı öğrenebiliriz!”
    Risale-i Nur'dan

    İnayet-i Ezeliye, Kur’ân’ı bana muallim yaptı
    M. Said ZEKİ

    “Dünya Helâlleşme Günü!”
    Sebahattin YAŞAR

    Bir hatıra deyip geçmeyin; içinde hayat vardır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.