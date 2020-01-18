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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Mehmet Kara Ağabeye ithaf olunur

Muhammet ÖRTLEK
18 Ocak 2020, Cumartesi 00:19
Sizlere bugün Ortadoğu’yu yazmayacağım.

Kuzey Afrika’yı ya da başka bir coğrafya hakkında da yazmayacağım. Bugün izninizle alışagelmiş yazı uslûbumun dışına çıkacağım. 

Sizlere bu köşeden yazmaya 25 Ocak 2018 tarihinde başladım. Geriye dönüp baktığımda tam 100 tane makale yazdığımı fark ettim. Bugünkü ise 101.

Geçmiş 100 makaleyi gündemle ilgili yazmaya çalıştım. Su taşıyan karınca örneğindeki gibi, uluslar arası ilişkiler alanında kalemimden ve elimden geldiği kadarıyla gazeteye katkıda bulunma gayretindeyim.

25 Ocak 2018’den bugüne Mısır, Gazze, Irak, İsrail, Bahreyn, El-Ezher, Güney Afrika, Somaliland, Doğu Guta, Suakin Adası, Vehhabilik, Ilımlı İslâm, Suudi Arabistan, Lübnan, Müslüman Kardeşler, Ürdün, Katar, Fas, Hür Subaylar, Kuzey Irak, Hür Prensler, Filistin, Sudan, Keşmir, Golan Tepeleri, Muhammed Mursi, Doğu Türkistan, Suriye, Tunus, İslâmilik Endeksi ve Bediüzzaman, IŞİD, Kuveyt, Yumuşak Güç, Fransa, NATO, Cezayir, Libya, Kasım Süleymani, Umman gibi konu ve başlıklar başta olmak üzere takip ettiğim gelişmeleri sizlerle paylaştım.

Ankara’da ikamet etmeye başladığım ilk dönemde gazetenin Temsilcisi Mehmet Kara Ağabey’in yakın ilgisiyle karşılaştım. Kendisinin her zaman gülümsemesi ve misafirperverliğine şahit oldum. Onun, bu yakın ilgisi beni, o zamanki adıyla Genç Yaklaşım dergisine taşıdı. Genç Yaklaşım’ın ilk yıllarındaki sayılarında uzunca yazılarım yayınlanmıştı.

O günlerden beri Mehmet Kara ile ağabey-kardeş muhabbetimiz devam ediyor. Elhamdülillah. Kendisi, zor günlerimde de yanımda oldu. “Bu kapı sana her zaman açık” diyerek, uluslar arası ilişkiler tabiriyle “açık kapı politikası” uyguladı. 

Başta da söylediğim üzere gazetede 100 makale yayınlamak nasip oldu. Beni, gazetede yazmaya teşvik eden Mehmet Kara Ağabey idi. Teşvikinden dolayı Mehmet Kara Ağabeye ve hanımı Sultan Kara Ablaya teşekkürlerimi arz ediyorum.

Aslında bugün Libya hakkında yazacaktım. Ancak yukarıda isimlerini zikrettiğim büyüklerime teşekkür etmek, benim için daha önemliydi.  

Bugünkü köşe yazım 101. makale. Nasip olursa yazmaya devam edeceğim.

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