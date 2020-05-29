"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 MAYIS 2020 CUMA - YIL: 51

Lütufla ıslâhına çalışmak

Mustafa Gönüllü
29 Mayıs 2020, Cuma 00:17
Hata, yanlış, kusur, noksan insan olmanın bir gereğidir.

İnsan, hata yapar ve hata yaptığı için insan olarak yaratılmıştır. Peygamberimiz’in (asm) şu hadisi dikkat çekicidir: ‘’Eğer siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah Hazretleri sizleri helâk eder ve yerinize, günah işleyecek (fakat tövbeleri sebebiyle) mağfiret edeceği kimseler yaratırdı.’’ 1

Bu hadis-i şerifte, insanın insana bakış açısı noktasında bir prensip de verilmektedir. Herhangi bir insanı hatasından dolayı tahkir etmemek, İslâm’ın bir prensibidir. Herhangi bir insan için dahi bu böyle ise, aynı yolda yürüyen, çok fazla ortak noktası bulunan insanlar için bu prensip nasıl olacaktır?

Ortada bir hata görülmüşse, hatayı düzeltmesi için kişiye mühlet vermek, yanlışını düzeltmesi için ona zaman tanımak çok mühimdir. Hatta yanlışı varsa, düzeltmesi için ona yardım etmek, İslâm’daki dayanışma ve yardımlaşma ruhuna uygun bir harekettir. Kusur, sevgiyi azaltmaz ve azaltmamalıdır. Belki, kusuru düzeltmesi adına daha bir muhabbet beslemek, ulvî bir haslettir. Bediüzzaman Hazretleri, kusurlu olan yol arkadaşlarına karşı şefkatle yaklaşmak noktasını şöyle vurgulamıştır:

“Mü’min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lûtufla ıslâhına çalışır.” 2

Tahakkümle, zorlayıcı bir tavırla yaklaşmak, hatanın büyümesine sebep olacağı için, o hatanın getireceği günahlar sebebiyle kişiye mes’uliyet de yükleyecektir. 

Ayrıca şu nokta da önemlidir: Yanlış içerisinde olan kişiye nasihat tesir etmeyecekse başka bir arkadaş vasıtasıyla uyarmak lâzım gelir.

Böyle bir durum Müslümanlar arasında görülüyorsa, orada şu âyet-i kerimenin hatırlanması gerekmektedir:

“Allah’ın ipine hepiniz sımsıkı yapışın (tutunun). Dağılıp ayrılmayın ve Allah’ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinin arasını uzlaştırıp ısındırdı ve siz O’nun nimetleriyle kardeşler oldunuz. Yine siz, tam bir ateş çukurunun kıyısındayken oradan sizi kurtardı.” 3

İşte, şahs-ı manevî adı verilen, buz parçaları gibi enaniyetlerin oraya atılarak eritildiği ve mensup olan herkesin oradan manevî faydalar sağladığı büyük havuzda enaniyetini eritmek, oraya mensup kardeşlerle güçlü ve sıkı bağlar oluşturmak ile sağlanacaktır. Cenab-ı Allah, bizlere verdiği, şahs-ı maneviye mensup olmak gibi bir nimetin değerini bilmeyi, şahs-ı manevî havuzunda enaniyetleri eritebilmeyi nasip eylesin. Amin.

Dipnotlar:

1- Müslim, Tevbe, 9, (2748). 2- Uhuvvet Risalesi. 3- Al-i İmran (3), 103.

Okunma Sayısı: 177
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yassıada istismarına tepki

    Erken seçim tartışması büyüyor

    #EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku

    İçişleri Bakanlığı'ndan "sokağa çıkma kısıtlaması" genelgesi

    "Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede"

    Seyahat kısıtlaması tamamıyla kalkıyor

    Trump, tartışmalı sosyal medya kararnamesini imzaladı

    ABD, Suriye'den çekilemiyor

    İdlib şehidine dua

    Amerika: Anlaşmazlıkların şiddetlenmesi kaçınılmaz

    Zihninde CHP’den kopya kategoriler var

    Bağdat’taki vaka artışı endişelendiriyor

    TFF: Süper Lig için tüm hazırlıklar tamam

    4500 kişiyi işten çıkaracak

    Cani polis cezalandırılmalı

    Terhisleri 31 Mayıs'ta başlatacağız

    İstanbul'da hangi cami, mescit ve açık alanlarda cuma namazı kılınabilecek?

    Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı büyük cezalar yolda!

    Güney Kore'de son 50 gündeki en yüksek artış

    ABD'de tansiyon yükseliyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yassıada düşünceleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Milletle topluca görüşün de…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ayasofya’yı unutturan Fetih bezirgânları
    Ali FERŞADOĞLU

    Anlamak mümkün değil
    Cevher İLHAN

    “Demokrasi ittifakı”nı engelleme hesabına…
    Süleyman KÖSMENE

    Allah bizi huzurundan ayırmak istemiyor!
    Risale-i Nur'dan

    Bir mu’cize: İstanbul’u fetih müjdesi
    Genel

    Yassıada istismarına tepki
    Ali HAKKOYMAZ

    İstanbul rüzgarı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.