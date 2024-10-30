Anlatım bozuklukları-5 - Şapka Deyip Geçmeyin-24

Uygun kelime kullanmama

Bu başlık altında misaller vereceğimiz anlatım kusurları, kasr-ı kelâmdan kaynaklanmaktadır.

Kelimelerin mânâlarını bilmemek / yaz-ımları, telaffuzları birbirine yakın lafızları karıştırmaktan mütevellid ifâde pürüzlerine misaller:

• Bir aydır yazılarım YAYINlanmıyor.

Doğrusu:

Bir aydır yazılarım YAYIMlanmıyor.

Yayın: Neşriyat

Yayım: Neşir, yayma işi.

• Fiyatlar çok PAHALI olduğu için satışlar çok durgun.

Pahalı: Fiyatı yüksek olan

Doğrusu:

“Fiyatlar çok YÜKSEK olduğu için satışlar çok durgun.”

• Yemeğini erken yemesi gerektiği halde, hasta bu YASAĞA uymuyor.

Doğrusu:

Yemeğini erken yemesi gerektiği halde, hasta bu KÂİDEye uymuyor.

• Salonu göz ucuyla TARADI.

Taramak, dikkatle bakmayı gerektirir; göz ucuyla olmaz.

Doğrusu:

Salonda göz gezdirdi./ Salonu gözden geçirdi ./ Salonu uzun uzun süzdü. Vs.

• Ayşe arkadaşımızın SÖYLEDİĞİ soruya cevap vereyim.

Doğrusu:

Ayşe arkadaşımızın SORDUĞU soruya cevap vereyim.

• Hükümetin kısa sürede düşeceğini SAVUNUYORDU.

Doğrusu:

Hükümetin kısa sürede düşeceğini İDDİA EDİYORDU.

• Bugün DİKİLEN küfür tohumları acı meyvelerini istikbalde elbet verecektir.

Doğrusu:

Bugün EKİLEN küfür tohumları acı meyvelerini istikbalde elbet verecektir.

• …en yüksek puanları alarak birinci GELDİĞİ hâlde mülâkatta elendi.

Doğrusu:

…birinci OLDUĞU hâlde mülâkatta elendi.

• Öğrenciler uzun bir tatile ÇIKACAK olmanın sevinciyle...

Doğrusu:

Öğrenciler uzun bir tatile GİRECEK olmanın sevinciyle…

(Tatile çıkmak başka şeydir)

• …Kemalizm gibi yolunu şaşırmış FELSEFİK akımların pençesinde!

Doğrusu:

…Kemalizm gibi yolunu şaşırmış FELSEFÎ akımların pençesinde!

(Felsefik diye bir kelime lügatlerde mevcut değildir.)

• KAMELYAda ders yapıp çay içeceğiz.

Doğrusu;

KAMERİYEde ders yapıp çay içeceğiz.

Kamelya: Çin gülü denilen bir çiçek

Kameriye: Çardak

*İşin MAİYETini bilmiyorduk.

Doğrusu:

İşin MÂHİYETini bilmiyorduk.

Mâiyet: Alt kademedekiler; tevâbi

Mâhiyet: Vasıf, nitelik

• ÖLENLERİN önemli bir kısmı açlık sebebiyledir.

Doğrusu:

ÖLÜMLERİN önemli bir kısmı açlık sebebiyledir.

• …fânilerin fenaya KAVUŞTUĞU bir nesildir.

Doğrusu:

…fânilerin fenâya MÂRUZ KALDĞI/DÛÇAR OLDUĞU bir nesildir.

• İnsanlık, yolunu şaşırmış, DELÂLET vâdilerinde at koşturuyor.

Doğrusu:

İnsanlık, yolunu şaşırmış, DALÂLET vâdilerinde at koşturuyor.

Delâlet: Yol gösterme, rehberlik; delil, nişan, işâret

Dalâlet: Sapıtma, sapkınlık

• Bu nâzik dâvetten çok MÜTEHASSIS oldum.

Doğrusu:

Bu nâzik dâvetten çok MÜTEHASSİS oldum

Mütehassis: Duygulu

Mütahassıs: Uzman

• NÜFUSunu kullanarak bu işi halledebileceğini düşünüyordu.

Doğrusu:

NÜFUZunu kullanarak bu işi halledebileceğini düşünüyordu.

nüfus : kişi, insanlar, canlar

nüfuz : sözü geçme, saygınlık, itibar

• ÖĞRENİM programında bu konu var mıydı?

Doğrusu:

• ÖĞRETİM programında bu konu var mıydı?

öğretim : öğretme, bilgi verme işi talim, tedrisat.

öğrenim : öğrenme, bilgi alma işi, tahsil.

• Ona da bu meseleyi söylemekte bir MAHSUR görmedim.

Doğrusu:

Ona da bu meseleyi söylemekte bir MAHZUR görmedim.

Mahsur : etrâfı kuşatılmış

Mahzur : engel, mâni

• İki yıldır MUHAREBEmiz kesildi, telefonu da bende yok.

Doğrusu:

İki yıldır MUHABEREmiz kesildi, telefonu da bende yok.

Muhabere: haberleşme

Muharebe: savaş, harp

• Kazâzedeyi güç belâ TEZKEREye bindirdiler.

Doğrusu:

Kazâzedeyi güç belâ TESKEREye bindirdiler.

Teskere: Dört kollu tahta sedye

Tezkere : Küçük mektup, pusula.

• Çocukluğumda, doyuncaya kadar tulumba tatlısı yiyemeyişim, içimde UHDE kalmıştı.

Doğrusu:

Çocukluğumda, doyuncaya kadar tulumba tatlısı yiyemeyişim, içimde UKDE kalmıştı.

Ukde: Düğüm

Uhde: Yüklenme, sorumluluk

SERÎnin ikincisinde bu konuya temas edeceğini duyurdu.

Doğrusu:

SERİnin ikincisinde bu konuya temas edeceğini duyurdu.

Serî: Hızlı, çabuk, sür’atli.

Seri: Dizi

Mahkeme uzun sürdü, ama neticede bihakkın BERAT ettik.

Doğrusu:

Mahkeme uzun sürdü, ama neticede bihakkın BERÂAT ettik.

Berâat: Bir dâvâdan temiz çıkma, aklanma.

Berat: İmtiyaz belgesi, izin.

• Yanına gelirsem EYER beni de oraya götüreceksin.

Doğrusu:

Yanına gelirsem EĞER beni de oraya götüreceksin.

Eğer; Şâyet

Eyer: Semer

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Sıra şapkayla hitâma geldi:

Bir yazarımızın güzel yazısında gözüme çarpan şapka dahil bir iki hususu, yorum köşesine yazmıştım; çünkü daha önce mailinden ses gelmemişti.

“Misafirhâne sahibinin rahmeti yâr ise, herkes yârdır, her yer yarar. Eğer

yâr değilse, her yer kalbe BARdır.”

Bilmem şapka sehvi içinde bir inták-ı Hak da mı olmuştu? O, yâr olmayınca, her yer kalbe BÂR olunca, belki her yer o kişiye aynı zamanda “BAR” olup efkârını dağıtmak için “şâribü’l-leyli ven-nehâr” (gece gündüz içen bir ayyaş) mı oluyor?

Siz gene de, şapkadan geçin, şapka deyip geçmeyin; velev intâk-ı Hak da olsa!

