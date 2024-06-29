"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Şapka deyip geçmeyin! - 5

Nahit Topaloğlu
29 Haziran 2024, Cumartesi
İmlâ, her devirde problem olmaya devam edegelmiştir.

Lise yıllarımızda TDK, süreli yayın gibi 6 ayda bir Yazım Kılavuzu çıkarırdı. Resmî imtihanlarda âdet hâline gelmiş imlâ ve noktalama sorularının doğruları, TDK kılavuzuna göre belirleniyordu. Hâlen de öyle.

Bu imtiyâzını hovardaca kullanan TDK’nin yeni her Kılavuzunda “Önceki kılavuzumuzda bunu şöyle önermiştik; şimdi böyle!” ifadelerine rastlardık. “Şimdi bunu öneriyoruz”lar hiç bitmedi. Şükür ki kısa fâsılalarla kılavuz basımı, yerini daha uzun aralıklara bırakmıştı da imlâ rotamızı diğer kılavuz basımına kadar sabitleyebiliyorduk.

“Tüfek îcat oldu, mertlik bozuldu.” kabîlinden, internet çıkınca hepten perişan olduk. Fuzûlî yaşasaydı “…sormadın hâl-i perîşânım.” gıyâsını, sevgilinin ben’lerinden değil TDK’nin sebep olduğu ızdıraptan çekerdi.

Artık bir dahaki basımı beklemeye gerek yoktu, dün şöyle olan kelime bugün böyle oluvermiş. Her dâim bakacak ve TDK sitesinden son durum kontrolü yapacaksın.

“Izdırap” kelimesi kaç hâl değiştirdi, nice ıstıraplar çekti de ızdırâbını dindirebildi mi, belli değil. Şimdilik ızdırap. Yarına garantimiz yok.

“Vekâlet oldu vekillik, bugün bakanlıktır/ Yarın nedir bilinmez, yarın karanlıktır.”

Lâtin alfabesiyle, her kelimeyi doğru telaffuzu sağlayacak şekilde yazmak mümkün değil elbet. Nurları Transkripsiyon alfabesiyle basalım, diyecek hâlimiz de yok.

“Bir şey bütün elde edilmezse bütün bütün elden kaçırılmaz.” buyuran Üstâda tebaiyetle ne kadarını halledebilirsek o, kâr.

Önceki makalemizde “de”leri işlemiştik; “mi” ve “ki”lerle devam edelim. Hitâmı, ihtimal ki gene şapkaya temasla yapacağız.

Bağlama edatı ki’ler ayrı, diğer bütün ki’ler bitişik yazılır.

Bağlaç olan ki’ler iyi tanınırsa, adı ve görevi ne olursa olsun diğer bütün ki’ler bitişik yazılacağından, öncelik ayrı yazılan ki’yi tanımakta.

*kelimedeki ki’ye “–ni” ekleyin ve kulağınızdan tasdik bekleyin. Tasdik mi gelecek, yoksa “olmaz böyle bir ifade!” diye cevâb-ı red mi?

Cevâb-ı redle karşılaşırsanız, cümlede bulunan ki, ayrı yazılması gereken bağlama edâtıdır.

“Cebimdeki paraları aldı.” Cebimdekini… Burada bulunan ki, bitişik yazılması gereken ki’dir; yâni bağlama edâtı değildir. Kulağımız tasdik etti. Bitişik yazılışı doğrudur.

“Öyle sevinmiştimki anlatamam.” Öyle sevinmiştimkini… Cevâb-ı red geldi; ki, ayrı yazılmalıydı.

“Hürriyetin şe’ni odur ki ne nefsine, ne gayrıya zararı dokunmasın.” …odurkini… Bu cümlenin ki’si de bağlama edâtıdır. Cümlede doğru yazılmış.

“Desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır.” Desemkini. Bu mısrada kullanılan ki’nin ayrı yazılması doğru.

“Geçmiş zaman olur ki hayâli cihan değer.” Olurkini. Ayrı yazılmış; doğru.

“Ders bitti, zil çaldı mı ki?” Çaldı mıkini? Ayrı yazılmış; doğru.

Birden çok kelimeden müteşekkil ki’li birleşik bağlaçlar vardır. Bunlar bitişik yazılırlar: belki, çünkü, hâlbuki, mademki, meğerki, oysaki, sanki”

Sıra geldi mi’ye.

Şimdiki zamanın olumsuz biçimini ifade ederken kullanılan –mi dışında, bütün mi’ler ayrı yazılır:

geliyorum-gelmiyorum, gülüyorum-gülmüyorum

Cevap almak maksadıyla sorulan soruya “gerçek soru”; bir cevap beklemeyen soruya ise “sözde soru” denir. İster gerçek, ister sözde soru olsun mi ayrı yazılır; cümle sonuna da soru işareti konur.

“Bütün bu insanlar dîvâne mi olmuşlar, yoksa şimdi ben dîvâne mi oluyorum ki, bu dünyaperest insanları dîvâne görüyorum?”

Soru ifadesi dışında başka vazifelerde kullanıldığında mi ayrı yazılır fakat soru işareti almaz:

Güzel mi güzel!

Yağmur yağdı mı dışarı çıkamayız.

* * *

Final, yine şapka ile:

“Kârını biraz da bana versen ne olur?” teklifine belki gülüp geçersiniz; hadi en fazla kaşlarınız çatılır. Ya teklif şapkasız yapılırsa?..

Dedik ya, şapka deyip geçmeyin!

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hapisteki Filistinlilere açlık zulmü

    İsrail yine sivilleri katletti

    Zalime destekte yarıştılar

    Cezayı zarara sebep olanlar ödesin

    Erken seçime 2.5 yıl var

    Türkiye gri listeden resmen çıktı

    AB'den Gazze'ye destek taahhüdü

    Cilt kanseri tehlikesine dikkat!

    LGS sonuçları açıklandı: 352 öğrenci tüm soruları doğru cevapladı

    Dünya iç savaşı seyrediyor: Sudan’da 3 milyon kişi açlıktan ölebilir!

    Çocuk haklarını ihlal edenler cezalandırılmalı

    Hesap sorulabilseydi bu hale gelinmezdi

    İşkenceden ölümler rekor seviyede

    Netanyahu: ABD ile ihtilaf çözülmedi

    İnsanlar nasıl geçinecek?

    Kontrollü muhalefet tuzağına düşmeyeceğiz

    Bu enflasyonda bu ücret facia

    Milyonlarca insanın dinine saygı gösterilmiyor

    Yangın alanı afet bölgesi ilan edilsin

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve hukuk yoksa ekmek de yok
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Heba olan beyinler, vakitler, nakitler…
    Genel

    Cezayı zarara sebep olanlar ödesin
    Ahmet BATTAL

    İsim hakkı ve Türkiyelilik
    Risale-i Nur'dan

    Van Kalesinin başında bir Medrese-i Nuriye çiçeği
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Zalime destekte yarıştılar
    Nahit Topaloğlu

    Şapka deyip geçmeyin! - 5
    Genel

    Hapisteki Filistinlilere açlık zulmü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.