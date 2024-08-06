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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Hayatı yönlendiren sabır üzerine

Nejat EREN
06 Ağustos 2024, Salı
Ahir zaman işaretlerinden birisi de insandaki tahammül ve direnci zorlayan, sabretmekten uzaklaşmak!

Kur’an: “Yalınız sabredenlere, ecirleri sonsuz olarak ödenecektir.” (Zümer. 10) buyuruyor.

Hz. Muhammed (ASM): “Sabır güzeldir, fakat yoksullarda olursa daha da güzel olur. Sabır, imanın yarısıdır.” Diyor.

“Hoşlanmadığına sabretmedikçe, hoşlandığını ele geçiremezsin.” (Hz. İsa as)

“Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim.” (Hz. Ömer)

“Bedende baş ne ise, imanda da sabır aynıdır. Başsız beden olmayacağı gibi, sabırsız da iman olmaz.” (Hz. Ali )

Bediüzzaman Said Nursî sabırla ilgili bir soruya: Fıtrat kanunları ve eşyanın yaratılış hikmetleri çerçevesinde, Cenâb-ı Hakkın, Hakîm ismi gereği merdivenin basamaklarındaki tertibe benzeterek, sabırsızlıkla, teennî ve tertibe uymamanın maksada ulaşılamayacağına işaret eder. “Sabrın zıddı olan hırsın mahrumiyete sebeb olacağı” tespitini yaparak, sabrı üçe ayırır: Özetle:

1. Günahlardan kaçınmakta sabır. Bunun gereği ve neticesi takvadır.

2. Musibetlere karşı sabırdır ki, tevekkül ve teslimdir. 

3. İbadet üzerine sabırdır. Bu sabır, insanı en büyük makam olan ubudiyet-i kâmile makamına sevk edebilir.

Atalarımızın dimağlara yerleşen; “Acele şeytan hilesidir, sabır ve tedbir Allah Lütfudur, Acele işe şeytan karışır!” sözleri asırların tecrübesinin işaretidir.

Sabırla ilgili büyük zatların ve hayat tecrübelerine de bir göz atalım:

“Asıl hüner ve afiyet, bollukta sabretmesini bilmektir.” (İmam-I Gazali)

“Çıkacağım merdivene sabrı merdiven yaparım.” (Mevlana)

“Sabır önceleri insana zehir gibi görünür, fakat bunu huy edinirsen bal Olur.” (Sadi)

“Sabır, hiç yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmendir.” (Cüneyt Bağdadi)

“Sabırlı bir adamın öfkesinden sakınınız.” (La Rochefoucauld)

“Sabrı olmayanılar ne kadar fakirdirler.” (Shakespeare)

“Her güç sabır ile zaman birleştirilerek sağlanır. (Balzac)

“Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir.” (Hatim-i Esami)

Allah sana sıkıntı vermekle, tozunu, kirini alır, niye kederlenirsin? Allah, yüz binlerce kimya yarattı; ama insan, sabır gibi bir kimya görmedi. Arayan nihayet bulur kurutuluş, sabırdan doğar. Ayın gece sabretmesi, onu apaydın bir hale kor. Gülün dikene sabrı, onun güzel kokulu bir hale gelmesine sebep Olur. Çalınan her kapı açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı.

Edep, edepsizlerin edepsizliğine sabretmektir. Ehil olmayanlara sabretmek ehil olanları parlatır, cilâdır Elinde olmayanları söyleme bana, elinde olanlardan bahset can! Her şeyin anahtarı sabırdır. Civcivi, yumurtaları kuluçkaya yatırarak elde edersiniz, kırarak değil!

“Maksada sabırla erişilir, aceleyle değil. Sabret ki doğrusunu Allah iyi bilir. “(Mesnevi’den)

Olgun kişilerin kıblesi sabırdır, tahammüldür.

Sabırlı olun, zira buutlar ağlamasa, yeşillikler nasıl gülebilir?

Sabır, ağrıları dindiren acı bir ot gibidir. Hem can yakar hem de tedavi eder.

Netice: “Üzülmemek, istediğimiz bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur.” Gerçeğine de iman etmektir.

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