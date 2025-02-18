"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ŞUBAT 2025 SALI - YIL: 55

İman, inanç hassasiyeti ve önemi - 4

Nejat EREN
18 Şubat 2025, Salı
İMANSIZLIK VE KÜFÜR VE DEHŞETİ

- İman, izzet-i nefsi intaç ettiği [netice verdiği] gibi, nifak da onun aksine zilleti [alçalmayı] intaç eder.

- İman, kabuğunun içerisindeki lübbü [özü] gösterir. Küfür ise, lüble kabuğu tefrik etmez [ayırmaz]. Kabuğu aynen lüb bilir ve insanı cevherlik derecesinden kömür derecesine indirir.

- İman, lezaiz-i ebediyeyi ismar ettiği gibi, küfür de alâm-ı elimeyi ve ebediyeyi [acı veren ve ebedî olan elemleri] ahirette intaç etmesi, şe’nindendir.

- İmansızlık başka şeylere benzemiyor. İmansızlıkta hiçbir cihet-i lezzet yok.

- Kâfirin ruhunda hırs, adavet [düşmanlık] olduğu gibi, nefsini iltizam [lüzumlu görme] ve nefsine itimadı vardır. Bu sırra binaendir ki, dünya hayatında bazen galebe kâfirlerde olur. Ve keza, kâfir, dünyada hasenatının [güzelliklerinin] mükâfatını filcümle görür. Mü’min ise, seyyiatının [günahlarının] cezasını görür.

- Küfür ise, bürudet [soğuk] gibi, bütün eşyayı birbirinden ayrı gösterir ve birbirine ecnebî nazarıyla baktırır. Bunun içindir ki, mü’minin ruhunda adavet, kin, vahşet yoktur.

- Küfür ise, ruhu, kalbi söndürür, zulmetler içinde bırakır.

- İmansızlara ve cahillere nasihat tesir etmez! Çünkü nasihati dinleyen ancak cehlini bilenlerdir.

NETİCE OLARAK: Bakara Suresi’nin 13. Ayetinin tefsirinde: “[...] tabirinden anlaşılıyor ki; imanı olmayanın, nâstan addedilmemesi lâzımdır. Ancak “nas” tabiri mü’minlere mahsustur. Bu da ya imanın hâsiyetiyle insaniyetin hakikati mü’minlere münhasırdır veya imansız olanlar insaniyetin mertebesinden sukut etmişlerdir.” (İşârâtü’l-İ’caz, s. 121.)

İmanın bütünlüğü içerisinde İslâm’ın akaidi dahilinde olan bütün müştemilât, özellikle de “Şeâir-i İslâmiye” de her mü’min ve Müslümanın sahip çıkıp, tatbik ve müdafaa edeceği manevî değerlerdir. Bunun aksinin veya dikkate alınmamasının doğuracağı neticelerin tehlikesini de Bediüzzaman zamanın Eğirdir Müftüsü’ne, oğlunun Barla’da yapmaya çalıştığı tahribata karşı ikazlarıyla dikkat çekmiştir. Oğlunun Barla’da o zamanda hem “ırkçılık” yaparak, hem de o köyün insanları ve talebelerin nazar ve akıllarını dinsiz felsefenin oyunlarına alet etme çabaları karşısında Barla Lâhikasındaki bir mektupta olayın ciddiyet ve vahametini Bediüzzaman zamanın müftüsüne şöyle ihtar ve ikaz etmektedir:

“Beni haddimden çok fazla hüsn-ü zanda bulunan ve harekâtımı herkesten ziyade hak telâkki eden bir ehl-i ilim,sana itimaden oğlunuza meslekçe dostluk etmiş. O adam bir gün yanıma geldi. Hususî odamda namazımı kılmak vakti geldi. Benimle beraber cemaatle kılmak onun yanında çok ehemmiyetli olduğu halde, gizli ezan-ı Muhammedîyi (asm) işitmekten kulağı müteneffirâne, havftan gelen bir istikrah ile, kalktı, kaçtı. Bu işe sen fetva ver! Fahr-i Âlemin (asm) en nurânî, leziz, kudsî kelimatını işitmekten kaçan bir kulağın altında olan kalpte bulunan iman ne hale girdiğini sen söyle! Bu böyle olsa, başka cahil yahut gençler, o meslekte nasıl boya alırlar, kıyas ediniz, benimle beraber bu işe ağlayınız.” (Barla Lâhikası, s. 233.)

İman, aynı zamanda da “Şeâir-i İslâmiye” ye de sahip çıkmaktır vesselam!

Kaynak: Risale-i Nur Külliyatı

Okunma Sayısı: 200
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hamas, Gazze’nin kontrolünü devretmeye hazır

    14 milyon vatandaş, sosyal yardıma muhtaç

    Ülkenin gerçek gündemi ekonomi

    Netanyahu: Trump’la tarihî bir fırsat yakaladık

    ABD-Kentucky'deki selde ölü sayısı 10'a yükseldi

    Malatya'daki 4,4 büyüklüğünde deprem Elazığ'da da hissedildi

    Ankara'ya kar uyarısı - Soğuk hava 1 hafta etkili olacak

    Yolsuzluk davasında 10. kez hakim karşısına çıktı

    Çin'den Kanada'ya Tayvan tepkisi

    ABD, Ukrayna'dan "geri ödeme'' talep ediyor

    "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz"

    ABD'den bir skandal açıklama daha: "Orta Doğu'da İsrail gibi daha fazla ülke olsaydı dünya daha güvenli olurdu"

    Trump: Çok yakında Putin'le görüşebiliriz

    İran-Endimeşk'te 5,4 büyüklüğünde deprem

    Suriye'nin istikrarı dünyanının menfaatine

    Kimse konuşmazsa doğruyu nasıl bulacağız?

    Gazze’den elinizi çekin - Gazze’yi İslam dünyası imar etmelidir

    Abbas: Hayal görüyorlar

    Ortadoğu’da barış “iki devletli çözüm” ile başlar

    En Çok Okunanlar

    M. Latif SALİHOĞLU

    Dahilî çatışmanın yüzüncü yılı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiye toplum sahip çıkacak ki...
    Cevher İLHAN

    Hesap vermeme pişkinliği
    Risale-i Nur'dan

    Bu kahraman milletin torunlarına kılıç çekilmez
    Ahmet BATTAL

    Ombudsman da takke düşürdü!
    Erol Sarı

    Adliyede vakit, nakit değil mi?
    Durmuş Ali İnci

    Yağmur damlalarındaki mu’cize
    Ali FERŞADOĞLU

    Emeklinin hakkı için çalışmak nedir?
    Faruk ÇAKIR

    ‘Konuşan Türkiye’ geride mi kaldı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.