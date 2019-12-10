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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Karadeniz’de hizmet dolu dört gün (1)

10 Aralık 2019, Salı
Tarihi: Orta Asya’ Turan Türklerine, Hititlere, İyonlulara, Tibarenlere kadar uzanan, daha sonra da Anadolu Selçukluları ve Osmanlılara kucak açan Karadeniz’in mihver ili Trabzon’da dolu doldu dört hizmet günü geçirmek nasip oldu.

Davet edenlerden, vesile olanlardan, katkıda bulunan ve her türlü yardım ve sıcaklığı gösteren başta Bölge Sek-reterimiz İntizam Seyda Bey ve Yeni Asya Temsilcimiz Temel Akyüz olmak üzere bütün Trabzon Nur hadimlerine can-ı gönülden tebrik ediyor muhabbetlerimiz sunuyoruz.

Şanlı ecdadımızın tarihin şeref madalyası, Fatih Sultan Mehmed Han’ın alâmetini, Yavuz Selim’in ufkunu, onun oğlu Kânûnî’nin saltanatının izlerini terennüm ettik Trabzon’da. Bütün bu tarih izlerini ve verasetini kokladık o bahtiyar beldede.

Bu yıl mevsimin ilk hizmet gezisi ve seminerini “Dalgalarıyla meşhur Karadeniz’in öncü ili Trabzon’da icra etmek nasip oldu. Bu münasebetle, Karadeniz Yeni Asya Cemaatinin Bölge ve İl Hizmetlerini ana hatlarıyla intiba ve hatıra olarak siz değerli dostlarla paylaşmaya çalışalım. Yirmi seneye yakındır çeşitli vesilelerle bu çevrede özellikle Trabzon merkezindeki Yeni Asya Nur Cemaatiyle kudsî hizmet odaklı birlikteliğimiz oldu, devam ediyor ve ömrümüz oldukça da devam edecek inşaallah. Her buluşmamızda yepyeni güzellik, farklı hizmet projeleri, değişim ve zamana ayak uydurma çizgisindeki faaliyetleri bize de aşk ve şevk veriyor. Bu birlikteliğimiz ve seminerimizde de apayrı yenilik ve güzelliklere şahit olduk. İnanıyorum ki bu örnek faaliyetleri, insicam ve gayretleri, ülkemiz ve dünya çapındaki hizmetlerimize de rehberlik etmeye devam edecek inşaallah.

Sahabe mesleği olan bu kudsî iman davasına gönül veren değerli nur hadimleri ara vermeden hizmete koşturmaya devam ediyorlar. Dalgalı Karadeniz’in dalgalanmayan istikametli Yeni Asya Nur Sevdalıları ile çok semereli çok samimi, dolu dolu dört gün geçirdik. Çiçeği burnunda emekli öğretmen olan değerli kardeşim Selahattin Özyürek ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolculuğunda umduğumuzdan çok fazla güzel hatıralar, güzel insanlarla birlikte olmanın lezzetini saadetini yaşadık.

Risale-i Nurlardaki iman hakikatlerini birlikte araştırıp, müzakere edip yepyeni hizmet hamleleri ve fikirleriyle büyük bir aşk ve şevkle Antalya’ya döndük. Trabzon’un güzel insanları Bayburt’tan, Rize’den, Giresun’dan, Samsun’dan, çevre ilçelerden gelen abi ve kardeşler Rize’deki sarsılmaz kadim dostlar ve genç yetenekler bize büyük aşk ve şevk verdiler.

Burada daha önceden de farkında olduğum, yetişkinler ve gençler arasındaki imrenilecek tesanüd, paylaşım, iş bölümü, saygı, muhabbet, irtibat ve sıcaklık var. Bütün bu enerjinin doğrudan hizmetlere aksetmesi. Güzel bir ahenk ve neticeyi de birlikte getiriyor. Tebrikler Trabzon Yeni Asya Nur Hadimleri! Bu candan atmosfer ve samimi ortamda bulunmanın hazzını dört gün boyunca yaşadık, Elhamdülillah.

Perşembe günü sabahında başlayan ziyaretimizde öğleden sonra şahsî ve müzakereli okumalarımız ciddiyetle ve aksamadan geç saatlere kadar devam etti.

Cuma sabahında: Trabzon Yeni Asya Temsilciliği, Risale-i Nur Enstitüsü Merkezi ve Nur Dershanesi olarak çok yönlü ve yeterli olan bu hizmet merkezinde sabah namazıyla başlayan programımız planlandığı şekilde devam etti. Cuma namazı için şehre hakim bir mevki olan Boztepe tepesinde Allah dostu velilerden tarihî Ahi Evren Camiinde eda ettik. Namazdan sonra seyir tepeşinden biraz Trabzon manzaralarını seyredip, orada karanlık bir cinayete kurban edilen masum ve mağdur şehit, Ali Şükrü Bey’in mezarını ziyaret edip dua ettik.

Akşam ve yatsı namazı derslerinden sonra çevre il ve ilçelerden gelen abi ve kardeşlere “İttihad-ı İslam ve Medresetü’z-Zehra” konulu seminerimizi iki bölüm halinde sunduk. Dersten sonra da dar çerçeveden gelen başta yılların emektarı Samsun’dan Şeref abi olmak üzere, hizmetlerimizin değerlendirilmesi ve özel sohbetimiz geç saatlere kadar devam etti.

Cumartesi günümüz namaz ve tesbihatla başladı. Mutat İhlâs Risalesini okuduk. Cemaatle birlikte eda edilen namazlardan sonra palanlı derslerimizi yapmaya devam ettik. O gün ikindi namazından sonra Cafer Akçay’ın köyüne uğrayıp Rize iline derse katılmak üzere iki araçla yola koyulduk. Karadeniz Bölgesinin karakteristik özelliği buradaki köy yolu araçlar için oldukça zor ve çetin.

Rize’ye gitmeyeli epey zaman olmuştu. Son gidişimizde de çok keyif almadan dönmüştük. Bu defa yılların istikametli hizmet erlerinin yanında genç ve dinamik bir cemaat ve yepyeni heyecan ve şevk dolu kardeşlerle de buluşmak, hizmetlerimizin geleceği için bize çok ciddi heyecan ve şevke unsuru oldu.

Rize bize umut ışıltıları ve heyecan verecek bir ufku yaşattı. Bu dinamik ve tesanüdlü heyeti tebrik ediyor çevre ile irtibat ve faaliyetlerinin devam etmesini temenni ediyoruz.

01 Aralık Pazar günü, Trabzon’daki son günümüzdü. Programımızı mümkün mertebe aksatmadan devam ettirmeye çalıştık Bunda büyük ölçüde de hep birlikte başarılı olduğumuzu düşünüyorum. O gün sabah namaz ders ve kahvaltıdan sonra yine müzakereli dersimizi yaptık. Öğle namazından sonraki dersimizin konusu “Bediüzüzzaman’ın manevî yönü, hizmet metodu ve davanın önemi” idi. Bu program da iki saat sürdü. Üstadın manevî yönü, mefkûresi, ideali, amacı ve hedefi konusunda Risale-i Nurlardan zamanın müsaade ettiği sürece izahlarla yardımcı olmaya çalıştık. Gelen bazı soruları da cevaplandırdık. İnşallah hizmete medar olmuştur.

İkindi namazımızdan sonra da yılların hizmetkarı Ömer Ağabeyin köyünde bütün cemaatle Karadeniz’e Rabbimizin ikramı “Hamsi” ikramında birlikte olduk. Allah ebeden razı olsun, çok iyi bir kardeşlik ve samimiyet havasıyla maddî ve manevî sofralarda kardeşliğimizi bir defa daha perçinlemiş olduk.

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